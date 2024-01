As novas baterias de iões de sódio são um dos potenciais trunfos para veículos pequenos e baratos, que possam utilizar acumuladores substancialmente mais acessíveis, ainda que abram mão de uma densidade energética superior, obrigando a que as baterias deste tipo sejam maiores ou mais pesadas para fornecer a mesma capacidade (autonomia). Apesar dos contras, pesarão mais as vantagens desta nova solução e, em particular, o seu potencial para modelos mais pequenos e acessíveis, razão pela qual a BYD já arrancou com a construção da primeira fábrica para acumuladores com esta tecnologia.

Além de ser o maior construtor de veículos eléctricos chinês, a BYD é um fabricante global de células para baterias recarregáveis, aquelas que se usam nos telemóveis ou nos automóveis eléctricos. A gigante chinesa, que já produz e fornece a vários construtores células tipo Blade, que recorrem à tecnologia de iões de fosfato de ferro (LFP), aposta agora nas bateria de iões de sódio, que são mais baratas e usufruem ainda da vantagem (face às LFP) de não necessitar de lítio, material mais caro e mais problemático de minerar.

As baterias de sódio foram descobertas há muito, mas foram optimizadas inicialmente pelos suecos da Northvolt, cuja tecnologia a BYD agora utiliza. O sódio e o lítio são membros do mesmo grupo de elementos da tabela periódica, com a vantagem de o sódio (Na+) não necessitar de cobalto ou de níquel. A ausência do primeiro elemento contribui para a forte redução dos custos e a ausência do segundo para uma maior resistência a incendiar-se por incremento descontrolado da temperatura.

Localizada em Xuzhou, no leste da China, a fábrica da BYD para células de sódio vai resultar de um investimento de 10 mil milhões de yuans (cerca de 1,3 mil milhões de euros), com uma capacidade de produção de 30 GWh/ano, o equivalente a 1,5 milhões de carros eléctricos. Para avançar com a nova instalação fabril, capaz de lidar com esta nova tecnologia e materiais, a BYD recorreu à FinDreams, a sua divisão especializada em baterias, que firmou uma joint venture com a Huaihai Holding Group, na primeira colaboração entre estas duas empresas chinesas.

Ideal para eléctricos de pequenas dimensões e preços, as baterias de iões de sódio deverão equipar o primeiro modelo da YiWei, uma marca propriedade do construtor chinês JAC e do alemão Volkswagen, sócios na joint venture que mantêm na China. A CATL anunciou igualmente que está a desenvolver uma fábrica para este tipo de acumuladores.