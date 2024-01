Para os apaixonados por moda que gostam de desfrutar de uma boa passadeira vermelha, a chegada de convidados à cerimónia dos Globos de Ouro 2024 deste domingo foi como um bar aberto. Tem looks em silhueta princesa? Claro que sim e, já agora, muitos em silhueta sereia também. Tem brilhos? Tem pois e em doses intensas. E quanto à paleta de cores? Alertamos para looks em poderosas vitaminas cromáticas, mas asseguramos que há excelentes opções no clássico negro. Então e a tentadora tendência rosa/Barbie? Houve, pelo menos, quatro looks e um deles foi servido pela própria Barbie. As transparências também se usaram, mas com moderação.

Acabada uma época de festas, está na altura de começar já outra. Os Globos de Ouro são o arranque de uma série de cerimónias de entrega de prémios de cinema e televisão que são, tradicionalmente acompanhadas por uma passadeira vermelha com uma boa dose de moda. Este domingo em Beverly Hills foram muitas as estrelas que responderam à chamada e deixaram-se fotografar num cenário de sete mil rosas brancas. Quanto à moda, pode até não ter havido nenhum look que possamos considerar revolucionário, mas uma série de vestidos clássicos revisitados em janeiro de 2024 com cores vibrantes, muitos brilhos, aplicações de renda ou jogos de transparências, fizeram da passadeira vermelha à entrada do The Beverly Hilton Hotel um rico desfile de moda.

O negro profundo é uma aposta que Gabrielle Chanel nos ensinou ser sempre segura, mas cabe depois à utilizadora acrescentar o seu carisma. Assim escolheram Jodie Foster, Annette Bening e Meryl Streep. Mas nem só as veteranas se renderam ao irresistível preto. Jennifer Lawrence, Jennifer Aniston, Allison Williams ou Greta Gerwig deixaram-se conquistar pela elegância instantânea desta cor. Já Carey Mulligan, Amanda Seyfried e Reese Witherspoon sentiram que faltava uma pincelada de cor e brilho.

Margot Robbie cumpriu com a tradição e correspondeu às expectativas aparecendo na passadeira vermelha com mais um look cor de rosa e inspirado no guarda-roupa da Barbie, personagem que interpretou no cinema. Mas como o filme lançou uma tendência, a atriz até pode ter sido a única a combinar rosa com lantejoulas, contudo não foi a única a escolher esta cor, já que Jennifer Lopez juntou folhos a criar um efeito flor ao seu vestido rosa claro.

No entanto, os vestidos vermelhos ganham em número, com destaque para o look princesa de Julianne Moore, a bainha assimétrica de Selena Gomez e as transparências de Florence Pugh. Numa outra família de cores, Brie Larson, Helen Mirren e Oprah Winfrey escolheram usar lilás, alfazema e roxo, respetivamente, no que podia muito bem ter sido um jogo de tons combinado. Vale a pena mencionar ainda os efeitos com renda nos vestidos de Rosamund Pike e de Hannah Waddingham.

As estrelas da música deram bons exemplos de looks com brilho próprio e estilo pessoal. Como o vestido reto que fez de Taylor Swift uma elegante torre de brilho verde ácido, o clássico vestido negro em silhueta sereia de Dua Lipa onde brilharam os bordados Schiaparelli e por fim, a escolha oversized e pouco festiva de Billie Eilish.

Feito um resumo, o melhor é mesmo passar em revista a galeria no topo deste artigo, com os melhores looks desta cerimónia de entrega dos Globos de Ouro.