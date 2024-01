O Brunei está em festa. Já começou o casamento real que vai durar 10 dias

O ano de 2024 adivinha-se agitado para a realeza e ao final da primeira semana já arrancou o primeiro casamento real do ano. Tem lugar no Brunei e como protagonistas o príncipe Abdul Mateen do Brunei e a sua noiva, Anisha Isa Kalebic. A Rainha Margarida da Dinamarca anunciou que ia abdicar do trono para o filho no último dia de 2023, mas só a 14 de janeiro é que Frederik X vai ascender ao trono. Antes disso já decorre no Brunei uma celebração de casamento que começou no dia sete e só acaba no dia 16 de janeiro.

Depois do comunicado real que anunciou o futuro casamento, continua a saber-se muito pouco sobre as celebrações e os próprios noivos. O noivo nasceu a 10 de agosto de 1991, tem 32 anos, é o 10º dos 12 filhos do sultão Haji Hassanal Bolkiah (atualmente só 11, porque o príncipe Haji Abdul Azim morreu em 2020) e é o quarto rapaz. É filho de Hajah Mariam, a segunda de três mulheres do sultão.

Tanto Abdul como o pai serão dois dos homens mais ricos da Ásia. Uma importante parte da formação do príncipe foi completada no Reino Unido. Estudou política internacional no Kings College, em Londres, e treinou na Defence Helicopter Flying School (DHFS), que tem a sua base na Royal Air Force (RAF), em Shawbury. Atualmente, é piloto de helicóptero na Royal Brunei Air Force. O príncipe é um jogador de polo com provas dadas que já integrou a seleção do seu país, nomeadamente nos Southeast Asian Games, em 2017 e 2019.

Abdul Mateen tem uma conta de Instagram ativa que conta com dois milhões e meio de seguidores, mas só há poucos dias partilhou uma fotografia da sua noiva. A publicação foi feita no último dia do ano 2023 e mostra o casal lado a lado, com a mensagem: “Desejo a todos o melhor para 2024”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A noiva é Anisha Isa Kalebic, que é neta de Pehin Dato Isa, um dos conselheiros especiais do sultão. Segundo conta a Hello, a futura princesa gere a marca de moda Silk Collective e é co-proprietária com uma amiga de uma empresa de turismo que se chama Authentirary. Pouco ou nada se sabe sobre a relação dos noivos que, escreve a People, namoram há alguns anos.