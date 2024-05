Uma imagem. Uma simples imagem do eclipse solar foi parar às redes sociais no passado dia 9 de abril. Diz o autor que quem captou e partilhou a imagem foi a NASA, principal agência federal dos Estados Unidos da América responsável pela exploração espacial. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Se olharmos outra vez para a publicação original, percebe-se que, apesar dos comentários elogiosos à imagem, não existe nenhuma confirmação verosímil nem sequer uma notícia que confirme que foi a NASA que captou aquela imagem. Não é possível também encontrar nenhum resultado semelhante, através de ferramentas de identificação de imagens e fotografias como a Google Images.

Por outro lado, é possível encontrar a mesma imagem, mas sem o alegado eclipse solar, em, pelo menos, um site. A 9 de setembro de 2014, foi publicado um artigo que aborda as “revelações de 17 marinheiros sobre eventos desconhecidos no mar”, onde se vê a mesma imagem, com as mesmas cores, mas sem o tal eclipse.

Recorrendo a uma ferramenta de busca inversa de imagens semelhante ao Google Images, a Tineye, é possível perceber que existem várias versões da mesma imagem partilhadas em momentos muito diferentes. Nenhuma, tanto quanto foi possível apurar, foi tirada pela NASA.

Vale a pena relembrar que esta publicação surgiu numa altura em que, de facto, a 8 de abril deste ano, ocorreu um eclipse solar total em várias partes das Américas, como no México, no Canadá ou mesmo nos Estados Unidos. Para ver imagens oficiais e devidamente creditadas do eclipse solar total deste ano, basta consultar o site oficial da NASA.

Conclusão

Não é verdade que a NASA tenha captado uma imagem em específico do eclipse solar no Pacífico Sul. Essa imagem, partilhada por um autor em abril deste ano, surgiu na mesma altura do eclipse solar total visível na zona do México, Canadá e Estados Unidos. É possível encontrar imagens oficiais do eclipse solar total deste ano no site oficial da NASA, mas a publicação em análise partilha uma imagem que tem, pelo menos 10 anos de existência.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.