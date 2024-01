Em atualização

Um novo sismo de magnitude 6,0 atingiu esta terça-feira de manhã o centro do Japão, numa altura em que o país ainda recupera de um terramoto que no primeiro dia do ano matou mais de 200 pessoas. A informação é avançada pela AFP, que adianta que não foi emitido um alerta de tsunami.

#BREAKING Magnitude 6.0 quake strikes off central Japan causing strong shaking, no tsunami warning: govt pic.twitter.com/zlaTr2CSzQ — AFP News Agency (@AFP) January 9, 2024

Segundo o último balanço das autoridades japonesas, o sismo do dia 1 de janeiro provocou 202 mortos e pelo menos 565 feridos.