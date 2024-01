No Japão, uma mulher na casa dos 90 anos foi resgatada com vida ao fim de cinco dias debaixo dos escombros provocados pelo sismo que abalou o país no primeiro dia do ano.

O abalo de magnitude 7.5 atingiu a costa japonesa na passada segunda-feira, provocando danos significativos. Pelo menos 120 pessoas morreram, e outras 200 estão ainda desaparecidas.

O sismo deixou em escombros várias localidades da península de Noto, entre elas a cidade de Suzu, com cerca de 15 mil habitantes, onde a idosa foi encontrada.

De acordo com o jornal japonês Yomiuri Shimbun, cerca de 100 operacionais das equipas de resgate foram enviados para o local quando se soube que havia vítimas enterradas vivas.

Segundo as autoridades locais, a idosa acabou por ser encontrada viva e consciente, exibindo sinais de hipotermia. Além da idade avançada da sobrevivente, o salvamento é particularmente improvável tendo em conta o quão raro é encontrar com vida vítimas soterradas depois de passadas 72 horas de um sismo.

As operações de busca continuam, estando a cargo das Forças de Autodefesa do Japão. A procura por sobreviventes tem sido dificultada pelo mau tempo que se tem registado no país. Para este domingo estão previstas chuvas que podem colocar ainda mais obstáculos às operações.