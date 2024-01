O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse esta quarta-feira que a zona do euro pode sofrer uma recessão técnica no segundo semestre de 2023.

A atividade económica na zona euro abrandou ligeiramente no terceiro trimestre e os primeiros indicadores sugerem uma “contração económica no quarto trimestre”, disse Luis de Guindos, o que “confirma a possibilidade de uma recessão técnica”.

Na 14.ª edição do fórum Spain Investors Day, que se realizou em Madrid, o antigo ministro da Economia espanhol classificou os últimos números do crescimento como “desanimadores” e sublinhou as “perspetivas mais fracas” para o futuro.

Sobre o setor bancário europeu, salientou a sua resiliência graças aos confortáveis níveis de capitalização e rentabilidade, apesar das preocupações que se estendem a longo prazo.

A situação atual do setor bancário coloca-o em “boa forma para resistir a choques adversos”, afirmou.

No entanto, as fracas perspetivas de crescimento económico e o aumento dos custos de financiamento, entre outros fatores, acrescentam “preocupações sobre a sustentabilidade a longo prazo”, disse Luis de Guindos.