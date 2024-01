“A seguinte declaração foi divulgada hoje por Jadon Sancho como resposta às perguntas sobre os seus futuros planos de carreira: Estou de volta“.

O perfil em inglês do Borussia Dortmund no X, antigo Twitter, anunciou o regresso de Jadon Sancho ao clube alemão da mesma forma que Michael Jordan quando voltou à NBA depois de um ano sabático no basebol. O jogador inglês volta à Bundesliga por empréstimo (sem opção de compra) do Manchester United até ao final da temporada depois de ter sido vendido aos red devils em 2021 a troco de 85 milhões de euros.

“Quando entrei no balneário, foi como se tivesse voltado a casa. Conheço o clube por dentro e por fora, sempre estive muito próximo dos adeptos aqui e nunca perdi o contacto com os dirigentes. Mal posso esperar para ver os meus companheiros novamente, entrar em campo, jogar futebol com um sorriso no rosto, fazer assistências, marcar golos e ajudar o clube a qualificar-se para a Liga dos Campeões [da próxima época]”, perspetivou Jadon Sancho na apresentação.

Foi em Dortmund que o extremo despontou, tendo feito a estreia aos 18 anos na equipa alemã. O que lhe estava vaticinado era que, no dia em que saísse do clube, tivesse o impacto que Erling Haaland e Jude Bellingham, que também se desenvolveram no Borussia, mostraram quando deixaram a Alemanha. A diferença foi que Sancho escolheu o Manchester United e os red devils não são, atualmente, o clube mais estável para transformar o talento numa certeza absoluta.

A relação entre Jadon Sancho e o treinador da equipa de Old Trafford, Erik ten Hag, rompeu-se no início da temporada. O técnico neerlandês não gostou do desempenho do atacante durante a preparação do encontro com o Arsenal, da quarta jornada da Premier League, e deixou-o de fora da ficha de jogo. “Não o convocámos por causa de seu desempenho nos treinos. No Manchester United, é preciso atingir um certo nível todos os dias”.

Sancho respondeu às declarações de Erik ten Hag com uma mensagem nas redes sociais. “Não vou permitir que as pessoas digam coisas que são completamente falsas, comportei-me muito bem nos treinos esta semana. Acredito que há outros motivos para este assunto que não vou abordar, sou bode expiatório há muito tempo, o que não é justo. Tudo o que quero fazer é jogar futebol com um sorriso no rosto e contribuir para a minha equipa”, escreveu o jogador.

O post acabou por ser eliminado e Erik ten Hag ficou à espera de um pedido de desculpas que nunca chegou. Entretanto, o jogador foi afastado do grupo, acabando por chegar ao mercado de inverno apenas com três jogos realizados e em busca de uma solução para dar seguimento à carreira. Encontrou esse conforto em Dortmund, clube com o qual tem 137 jogos, 50 golos e 64 assistências.

No entanto, há trabalho a fazer. O Borussia vem de um mês de dezembro onde não ganhou qualquer jogo e encontra-se em quinto lugar na Bundesliga. Porém, a equipa de Dortmund conseguiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões (o Manchester United foi eliminado na fase de grupos) e disputa um lugar na eliminatória seguinte com o PSV Eindhoven. “Espero que lhe corra tudo bem. Desejo-lhe a maior das sortes”, disse Erik ten Hag depois da mudança de Sancho.