Depois de um arranque da temporada de entregas de prémios de cinema e televisão com uma passadeira vermelha que encheu o olho nos Globos de Ouro 2024, chegou a vez do Critics Choice Awards. Desta vez não faltou o brilho, mas, ao contrário da palete de cores que percorreu o The Beverly Hilton Hotel, na Califórnia, no passado dia 7, o preto, o branco e o vermelho vieram dominar os looks das estrelas que desfilaram nesta 29.ª edição.

A cerimónia de entrega de prémios decorreu na madrugada desta segunda-feira, 15 de janeiro, no The Barker Hangar em Santa Monica, Los Angeles. Entre os grandes vencedores destaca-se Oppenheimer com a estatueta de Melhor Filme e Emma Stone com o prémio de Melhor Atriz pela interpretação de Bella Baxter em Pobres Criaturas.

Para os apaixonados por moda, a predominância de preto na passadeira do Critics Choice Awards não escapou, com os olhares atentos no elegante vestido Fendi Haute Couture que Tracee Ellis Ross usou ou nos looks simples e totalmente pretos de Emma Stone, Jennifer Aniston ou Rachel Brosnahan, em Louis Vuitton, Givenchy e Dolce & Gabbana, respetivamente.

O vermelho e o branco também tiveram destaque, com Margot Robbie em Balmain — com os fãs a especularem que o vestido da atriz é uma referência à Barbie “Radiant Rose”, de 1996 —, Dua Lipa em Prada e Tiffany & Co., Emily Blunt em Armani Privé e Tiffany & Co. e Greta Gerwig em Molly Goddard. A tendência das flores foi também bem marcada neste desfile de estrelas com estes arranjos a surgirem nos ombros, no decote ou como peça central, como foi o caso de Rosamund Pike.

Nos homens, as atenções caíram em Colman Domingo que, a contrariar o padrão de cores, surge num conjunto Valentino Barry Keoghan em tons de mostarda e dourado. No entanto, alguns dos melhores fatos foram usados por estrelas femininas, como o de Bella Ramsey, em Thom Browne, ou Greta Lee, que, em Loewe, apostou num look que conjuga as tendências mais usadas nesta passadeira: o preto e o brilho.