Frederik no parlamento e o discreto tributo de Mary. O primeiro dia dos novos Reis da Dinamarca

Esta podia ser uma semana de trabalho como qualquer outra, mas para o novo Rei da Dinamarca esta segunda-feira é o seu primeiro dia no cargo e começou no parlamento dinamarquês, ou Folketing o nome que tem na sua língua. Os novos reis, o príncipe herdeiro, o irmão do Rei, a rainha emérita e a irmã desta ocuparam a bancada real e ouviram os discursos proclamados.

Manda a tradição que o monarca em funções não se dirija diretamente aos deputados, por isso coube à primeira-ministra, Mette Frederiksen, ler o discurso do novo Rei. “Começamos o nosso trabalho responsável enquanto Rei da Dinamarca com a crença de que o parlamento dinamarquês se vai juntar a nós num trabalho conjunto para o bem do reino”, leu a chefe do governo, citada na Associated Press. O Rei dirige-se a si próprio como “nós” usando aquilo que é conhecido como o “plural majestático”, explica a AP.

Nas palavras que dirigiu aos presentes, o presidente do Parlamento, Søren Gade, referiu também a nova rainha. “Tenho grande confiança de que será um excelente Rei para nós todos. E a seu lado tem uma excelente rainha.”

A chegada da família real aconteceu pelas 10h00 locais (menos uma em Lisboa) sob muito frio e até neve. Segundo manda o protocolo, os primeiros a chegar foram a princesa Benedita e o príncipe Joachim, respetivamente tia e irmão mais novo do Rei. Depois chegou a rainha Margarida. Os novos reis foram os últimos a chegar e contaram também com a presença do filho mais velho e atual herdeiro do trono, o príncipe Christian, segundo relata a Hola.

A rainha Margarida optou por um longo casaco de pelo cinza, com chapéu a condizer, sobre um tailleur rosa claro. A rainha Mary usou um look azul escuro composto por casaco com cintura justa e uma saia rodada, da marca Ole Yde. Segundo a revista Hola, estas peças não são novas e foram usadas pela primeira vez em fevereiro de 2022. Os acessórios seguiram a mesma cor, dos sapatos ao chapéu com plumas.

A rainha escolheu também usar uma joia com grande significado sentimental, a pregadeira da safira Connaught. A peça em questão foi um presente da Rainha Margarida para a princesa Mary no batizado do filho mais velho, o príncipe Christian. A princesa usou-o em várias ocasiões importantes como o batizado dos filhos gémeos, em 2011, no jubileu de ouro da sogra, em 2022, e recentemente no 18.º do seu primogénito, em outubro. No entanto a joia com uma safira, diamantes e pérolas é bem antiga. Segundo conta o site The Court Jeweller, a história da peça pode ser contada até cinco gerações para trás. Terá pertencido originalmente à princesa Louise Margaret da Prússia e foi um presente de casamento pela sua união 1879 com o duque de Connaught, um dos filhos da Rainha Victoria de Inglaterra. A joia foi depois herdada pela filha, a princesa Margaret de Connaught que a levou para a Suécia quando casou com o futuro Rei Gustav Adolf VI. Por sua vez a filha desta, a princesa Ingrid, herdou a peça e levou-a para a Dinamarca, onde foi rainha consorte. Passou-a depois à filha mais velha, a rainha Margarida.