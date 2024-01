Em atualização

Num momento íntimo e à porta fechada no interior do Palácio de Christiansborg, Margarida II assinou os papéis da sua abdicação com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, à sua esquerda e o príncipe herdeiro e o filho mais velho deste, do lado direito. Frederik X apareceu pela primeira vez como soberano à varanda do palácio para saudar o público e ser proclamado Rei da Dinamarca, pela primeira-ministra. O novo monarca dirigiu depois umas palavras aos seu súbditos e chamou a nova rainha consorte e os quatro filhos do casal para saudarem juntos o público.

Como mandava o agenda do dia, os ainda príncipes herdeiros, Frederik e Mary, foram os primeiros a aparecer em público num cortejo de quatro carros, onde seguiam também os quatro filhos. O público reagiu calorosamente com gritos e a agitar freneticamente as pequenas bandeiras dinamarquesas na mão.

Alguns minutos depois foi a vez de Margarida II percorrer as ruas de Copenhaga. A Rainha viajou sozinha na carruagem “Bodas de Ouro” acompanhada por uma longa escolta a cavalo e chegou ao Palácio de Christiansborg dois minutos antes das 14h00 (hora local, menos uma hora em Lisboa). Acabados os cortejos, o público que estava na rua deslocou-se para mais perto da fachada do palácio onde os novos reis apareceram à varanda.

As estradas limpas e abertas para passar o cortejo real foram cercadas por uma moldura humana e de bandeiras dinamarquesas. Pelas 13h40 começaram a soar sinos. O dia está cinzento e percebe-se pelos agasalhos de quem está nas ruas que estará bastante frio, brilham as coroas em modo de celebração nas cabeças dos curiosos.

Margarida II tem 83 anos e completa, precisamente este domingo, 52 anos no trono. A Rainha anunciou no seu habitual discurso de Ano Novo, ao final da tarde de 31 de dezembro, que iria abdicar do trono e passar as rédeas para o filho mais velho, o príncipe herdeiro Frederik.