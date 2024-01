O exame realizado a Ricardo Salgado que detetou uma alegada “simulação” por “respostas inconsistentes” com “disfunção ou dano cerebral real” deve ser visto com “cuidado” porque é apenas um teste — e o mesmo deve ser cruzado com outros exames. O aviso é de Sofia Brissos, psiquiatra e perita forense do Instituto Nacional de Medicina Legal em entrevista ao programa Justiça Cega, da Rádio Observador.

