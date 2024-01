“É uma noite longa, até os mortos se aborrecem.”

A constatação de uma das personagens, a dada altura da história, é válida para os mortos, mas também para os espectadores. True Detective regressa para uma quarta temporada curta mas com episódios longos (todos a rondarem uma hora), cativante mas lenta, inovadora mas atabalhoada. O primeiro episódio já está disponível na HBO Max e os restantes cinco são libertados semanalmente, às segundas-feiras.

Night Country é o título do novo conjunto de episódios. Estamos em Ennis, nos confins do Alasca (EUA), 150 milhas a norte do limite do círculo do Ártico. Logo depois do último por do sol do ano (antes de a região mergulhar em 24 horas de escuridão por dia), oito cientistas que vivem quase como reclusos numa estação de pesquisa desaparecem inexplicavelmente. Rapidamente são encontrados no meio da neve e do gelo: nus, congelados e, claro, mortos. A chefe da polícia local é Elizabeth Danvers (Jodie Foster), uma mulher “que ninguém suporta” (as palavras são de uma personagem próxima da protagonista), mas que não tem dúvidas da importância do caso que tem à frente.

