O movimento no Aeroporto da Madeira esteve, esta terça-feira, condicionado devido ao mau tempo, não tendo aterrado qualquer voo até às 11h30, de acordo com a ANA — Aeroportos de Portugal.

Segundo a informação disponível no site da ANA, responsável pela gestão dos aeroportos, os primeiros quatro voos da manhã, provenientes de Lisboa, Porto e Porto Santo — três operados pela TAP e um pela Binter — foram cancelados.

Os restantes voos com chegada estimada à região até às 12h00 registavam atrasos, com aterragens previstas ao longo da tarde.

Do lado das partidas, descolaram três voos de manhã e cinco foram cancelados.

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão, esta terça-feira, sob aviso meteorológico laranja, o segundo mais grave de uma escala de três, devido à previsão de chuva e vento forte, segundo o IPMA.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Portugal continental e a Região Autónoma da Madeira estão a ser afetados pela depressão Irene, com ventos fortes, chuvas intensas e agitação marítima até ao final do dia de quarta-feira.

O aviso laranja relativo a chuva vigora até às 15h00 desta terça-feira e o do vento até às 12h00, com a previsão de rajadas de 120 quilómetros por hora na costa sul e nas áreas montanhosas e de 90 quilómetros por hora na costa norte.

O IPMA colocou também a costa sul sob aviso laranja devido à agitação marítima, prevendo-se ondas com cinco a 5,5 metros, com altura máxima até 10 metros entre as 09h00 e as 15h00 desta terça-feira. O aviso passa a amarelo entre as 15h00 desta terça-feira e as 12h00 de quarta-feira.

A ilha do Porto Santo está sob aviso amarelo de chuva forte (até às 15h00 desta terça-feira), de vento (até às 18h00 desta terça-feira) e agitação marítima (até às 12h00 de quarta-feira).

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe “situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.