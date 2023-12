Há um antes e um depois do lançamento do ChatGPT. Quase da noite para o dia, a inteligência artificial (IA) tornou-se simples e de interação fácil. O mundo começou a brincar com um chatbot que conseguia responder a pedidos caricatos, desde escrever cartas como se fosse William Shakespeare até dar uma ajuda com os trabalhos de casa. Foi a primeira vez em que um grande modelo de linguagem (large language model, em inglês, também conhecido pela sigla LLM), um exemplo da IA generativa, se tornou um produto de massas — foram precisos só dois meses para o serviço da OpenAI alcançar a marca de 100 milhões de utilizadores.

No ano passado, já se notava a popularidade do serviço nascido nos laboratórios da OpenAI, mas só ao longo de 2023 é que se conseguiu perceber o impacto do lançamento. Arlindo Oliveira, professor do Instituto Superior Técnico (IST) e presidente do INESC, não tem dúvidas: foi mesmo o ano dos modelos de linguagem, “em que estas novas ferramentas se implantaram e se tornaram mesmo indispensáveis para as novas gerações e importantes para as próximas”, explica ao Observador. “Acho que essa foi a grande transformação de 2023.”

De repente, através dos modelos de linguagem, a IA, que antes parecia algo distante, passou a estar “no imaginário coletivo”, nota o especialista. E, em 2023, não houve indústria em que não se falasse do uso da IA.

