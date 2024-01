Os automóveis elétricos novos representaram 14,6% do mercado europeu no ano passado, com 1,5 milhões de unidades vendidas, ou mais 37% do que em 2020, estabelecendo um novo recorde, foi, esta quinta-feira, anunciado.

Os carros elétricos ultrapassaram os automóveis a diesel pela primeira vez durante um ano inteiro, apesar de um mês de dezembro pouco dinâmico devido ao fim dos subsídios à compra na Alemanha, indicou a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

No ano passado, as vendas de carros novos na Europa recuperaram 13,9%, impulsionadas pelos automóveis híbridos e elétricos, mas também por modelos a gasolina, de acordo com os dados publicados pela ACEA.

Os mercados francês, italiano e espanhol, em particular, registaram aumentos de dois dígitos em comparação com 2022.

No entanto, a Alemanha, o maior mercado do continente, parou em dezembro, registando menos 23% em relação ao ano anterior, com o fim dos subsídios à compra de automóveis elétricos.