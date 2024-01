De saia etiquetada numa loja a cinco dólares (quase cinco euros) passou a estrela de televisão e agora é objeto de desejo vendido em leilão. É esta a história do tutu branco que a personagem de Sarah Jessica Parker usava no genérico da série “O Sexo e Cidade”. A peça foi leiloada esta quinta-feira por 52 mil dólares (mais de 47 mil euros) na Julien’s Auctions, na Califórnia.

Ao longo de seis temporadas de “O Sexo e Cidade” esta saia esteve sempre presente, apesar de nunca ter entrado em algum episódio. A série tornou-se icónica no universo da moda e este tutu, usado por Sarah Jessica Parker no genérico, passou a fazer parte da sua iconografia. No primeiro filme que sucedeu o fim da série, até fez uma aparição surpresa numa cena em que a personagem principal, Carrie Bradshaw, está a fazer uma limpeza ao seu closet.

A peça era um dos muitos lotes do leilão “Unstoppable: Signature Styles Iconic Women In Fashion” e o preço de venda, que estava estimado entre os oito mil e os 12 mil, acabou por superar o quádruplo desta estimativa. Segundo a casa de leilões trata-se de “uma saia tutu de três camadas em branco ostra com uma fita de cintura em cetim, forrado com spandex branco”. A peça não tinha etiqueta com marca nem com tamanho. O comprador em questão leva também um DVD do filme e da primeira temporada da série.

A saia foi descoberta e comprada pela stylist/figurinista da série, Patricia Field, num caixote de peças à venda por cinco dólares. Inicialmente, era suposto que Sarah Jessica Parker usasse no genérico um vestido de Marc Jacobs de 1998, mas Pat Field quis antes um look que ficasse datado e a escolha recaiu no tutu branco, segundo conta o site da Julien’s Auctions, que foi coordenado com um top rosa claro de manga cava e sandálias de salto alto.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pat Field tornou-se uma lenda no que toca a criar guarda-roupas contemporâneos. A magia do seu trabalho está na forma como junta marcas atuais com peças vintage e referências dos atores. No seu livro “Pat in the City: My Life of Fashion, Style and Breaking All the Rules”, a figurinista/stylist conta a história do famoso tutu. “Estava a vasculhar num caixote de cinco dólares num showroom de moda no centro da cidade, quando o encontrei: a peça perfeita para a Sarah Jessica Parker usar na sequência inicial do nova série dela na HBO”, cita a Vogue. “Na caixa de peças em liquidação (…) um tule branco destacava-se como a crista espumosa de uma onda no mar de descartáveis. Eu puxei e saiu uma espécie de tutu branco chique”, prossegue Field.

Reza a lenda que Sarah Jessica Parker adorou o tutu e Pat Field explica que a escolha foi pensada para ela. “Também pensei que a Sarah Jessica se relacionaria com esta saia louca por causa do passado dela como dançarina de ballet. Tão importante, porém, é que a saia era extravagante, aventureira e inesperada, como a série “O Sexo e a Cidade”.

No entanto o tutu não foi um sucesso imediato para toda a gente. Darren Star, o criador da série, por quem tudo passava, ficou muito cético à proposta do tutu branco com o top rosa para o genérico. “Quem é que vai perceber esta rapariga, em Nova Iorque, com um tutu?”, terá perguntado, segundo descreveu Field no livro. Depois de muito defenderem a sua escolha, a stylist e a protagonista da série conseguiram o voto de confiança. Podiam filmar o genérico com o tutu, mas teriam de filmar também uma opção com outro look. A saia de tule acabou por sair vencedora.

Na verdade haverá cinco tutus iguais que foram usados no genérico. O que foi leiloado é um deles e está acompanhado por um certificado de autenticidade assinado por Pat Field. Segundo conta Sarah Jessica Parker na rubrica em vídeo “Life in looks” da revista Vogue, ela própria também tem um, a stylist/figurinista e o realizador, Michael Patrick King, também terão os seus exemplares.