A noite desta quinta-feira ficou marcada pelas notícias que dão conta do interesse da Liga da Arábia Saudita em garantir de imediato a contratação do técnico José Mourinho, neste caso com o Al Shabab a avançar com contactos numa reunião de Zoom com o diretor desportivo, Domenico Teti, onde não só foram apresentadas condições contratuais para rumar ao Médio Oriente mas também garantias de que o projeto da formação de Riade passa por colocar a equipa a lutar com os principais candidatos como o Al Hilal de Jorge Jesus, o Al Nassr de Luís Castro e Cristiano Ronaldo ou o Al-Ittihad de Marcelo Gallardo. Ainda não existe luz verde para o acordo mas o interesse foi formalizado numa fase em que o português ainda é falado… em Itália.

Na antecâmara da estreia de Daniele De Rossi no comando da Roma, numa receção ao Verona no Olímpico (este sábado às 17h), Jorge Mendes, empresário português que é também representante de José Mourinho, veio defender aquilo que o técnico conseguiu fazer ao longo de dois anos e meio nos giallorossi, considerando que a decisão de dispensar nesta fase da temporada o ex-campeão europeu que ganhou a Liga Conferência e foi à final da Liga Europa (derrota com o Sevilha) com os romanos foi precipitada e não teve justificação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Fiquei surpreendido, não estava à espera. Mourinho foi o primeiro treinador a conquistar três troféus no Manchester United depois de Sir Alex Ferguson, com uma equipa que não tinha jogadores como Beckham. Voltou ao Chelsea e ganhou a Premier League. Com o Tottenham, foi demitido antes de jogar a final da Taça da Liga inglesa. Com ele, a Roma conquistou a Liga Conferência ao fim de tantos anos. José Mourinho é um vencedor”, apontou o agente português numa entrevista concedida à Gazzetta dello Sport.

“Os adeptos estão sempre certos e adoram-no, não só os da Roma como os de todos os clubes onde trabalhou. José Mourinho está de consciência tranquila, sabe que fez um bom trabalho com uma equipa limitada, quando a comparamos às do Inter ou da Juventus. A Roma está no nono lugar da Serie A mas só se encontra a cinco pontos da quarta posição e ainda faltam 18 jogos para o final. Ele queria continuar e estava convencido de que se podia sair bem, mesmo a situação não sendo fácil”, destacou Jorge Mendes, que não quis abrir o jogo sobre o futuro do técnico português de 60 anos que não deixou de ser “um técnico de topo”.

“O futebol é uma indústria e José Mourinho sempre trouxe resultados. Próximo destino? É difícil dizer agora. Sempre trabalhou em equipas de topo. É um treinador excelente e provou-o em todos os clubes por onde passou. Os clubes sauditas já o contactaram há meses e fizeram uma oferta louca, mas ele decidiu continuar na Roma porque amava o clube”, recordou o empresário sobre as propostas feitas no verão por clubes sauditas que poderiam ter colocado José Mourinho como o treinador mais bem pago do mundo.