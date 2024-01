Jaime Peñafiel, conhecido em Espanha como o rei da crónica social, foi despedido do El Mundo ao fim de mais de 20 anos de colaboração, avançou o El Confidencial Digital. Fontes da unidade editorial do jornal explicaram que a decisão estava tomada há vários meses e que se prende com o orçamento previsto para 2024, pondo de lado que o motivo se limite aos recentes comentários do colunista sobre a rainha Letizia.

“Não foi exatamente por causa de Letizia”, revelaram as fontes ao El Confidencial Digital, alegando tratar-se de uma coincidência, embora admitindo que a direção do El Mundo “não gostou nada” de comentários recentes de Peñafiel, de 91 anos, sobre a rainha de Espanha.

Na entrevista em questão, a um canal de YouTube, Peñafiel alegou que Letizia usou óvulos da sua irmã Erika, que cometeu suicídio em 2007, para conceber as duas filhas, Leonor e Sofia, princesa e infanta das Astúrias, respetivamente. “Dizem as minhas fontes que a Letizia tinha problemas em engravidar. Sei por outras fontes que ela ia a Valência tratar-se de problemas genéticos”, contou.

“Segundo as minhas fontes, a sua irmã Erika cedeu óvulos a Letizia para que pudesse engravidar. Não é mau, nem estranho, nem criticável. Ao que parece, era por isso que Erika tinha paixão pelas filhas de Letizia, porque eram suas meias-filhas. Tanta paixão tinha Erika que Letizia proibiu-a de ir a Zarzuela e de aproximar-se das meninas. Foi esse o motivo por que Erika se suicidou. É o que me dizem as minhas fontes”, declarou.

As declarações geraram uma onda de indignação em Espanha, onde várias figuras vieram condenar publicamente o colunista, acusando-o de inventar farsas injustificadas.

Peñafiel tem uma guerra antiga com a rainha de Espanha. Em 2003, lamentou que o então herdeiro da coroa espanhola ficasse com uma mulher que não passava da “neta de um taxista”, referindo-se a Letizia. Os ataques semanais, nas colunas Crónica e La Otra Crónica, do El Mundo, estenderam-se ao longo dos anos e parecem ter chegado longe de mais.

O escândalo que está a agitar Espanha

A tinta estalou quando Jaime del Burgo, ex-cunhado e amigo da rainha espanhola, afirmou em entrevista a Jaime Peñafiel que teve uma relação com Letizia antes de se casar com a sua irmã, Telma, e que terão continuado “romanticamente ligados” depois do casamento de Letizia com o príncipe Felipe.

As revelações sobre o alegado caso de del Burgo com a cunhada foram publicadas pelo próprio na sua conta na rede social X no primeiro fim de semana de dezembro. A relação terá durado entre 2010 e 2011, altura em que Letizia já era casada com o príncipe das Astúrias e já tinha sido mãe das duas filhas.

Numa fotografia publicada por del Burgo, vê-se Letizia em frente ao espelho, envolvida por um lenço negro, acompanhada pela mensagem: “Amor, estou a usar a tua pashmina. É como sentir-te ao meu lado. Cuida de mim, protege-me. Conto as horas para nos voltarmos a ver. Amar-te. Sair daqui. Tua.”

A Casa Real recusou comentar as alegações de Jaime del Burgo.