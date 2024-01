Um verdadeiro guião para a campanha eleitoral da Aliança Democrática. Numa rara intervenção de fundo sobre política nacional, Paulo Portas tomou conta do palco da “Convenção por Portugal” para escrever as grandes linhas orientadoras do combate que PSD e CDS vão travar até 10 de março: responsabilizar os socialistas pelo estado atual do país, desmontar a tese de que Pedro Nuno Santos não teve intervenção neste período, acenar com o papão do radicalismo à esquerda e provar que um voto no Chega é um voto desperdiçado.

“A 10 de março a AD deve vencer, deve vencer com margem, o PS deve ir para a oposição. A principal missão da AD é dar garantias a quem ainda tenha receios. Substituir o ressentimento pela esperança. Dar uma oportunidade à mudança e não deixar prevalecer a resignação com o que temos e não é bom”, começou por dizer Paulo Portas.

Para o antigo vice-primeiro-ministro os eleitores devem encarar as próximas legislativas com uma pergunta na cabeça: o país está melhor ou pior do que há dois anos. “Está pior a saúde, a educação, a habitação, a carga fiscal, a segurança, a execução dos fundos e a contingência com que temos de executar o PRR. É evidente que Portugal ficou pior comparando com o início da maioria absoluta do PS. Parece-me evidente que se olharmos para este princípio da democracia a única opção racional é um voto de castigo ao PS.”

