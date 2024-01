O Sporting reagiu durante a noite desta segunda-feira ao comunicado do Benfica, que solicitava a repetição da final da Taça da Liga de futsal, por ter sido aberto um “precedente gravíssimo para o futsal nacional”, segundos os encarnados.

No comunicado partilhado pelos leões no seu site oficial, o clube começa por dizer que se rege “por uma lei acima de todas as leis do jogo”, referindo-se à “lei dos valores”, e assumiu a “atitude irrefletida do atleta Taynan e que o próprio já reconheceu”, relembrando a publicação – entretanto apagada – que o internacional cazaque partilhou nas redes sociais.

???? TAYNAN via Instagram post: “Eu amo esse clube, errei? Sim. Mas foi por impulso por querer vencer. Mas o regulamento fala por si. Podemos mudar a regra? Concordo. Quero pedir desculpa para alguns mas joguei com o regulamento. Amo esse desporto ????” pic.twitter.com/fskHsQbO7l — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) January 22, 2024

Para o Sporting, “haverá certamente decisões que influenciam resultados e que deverão merecer atenção e reflexão”, mas a análise do lance que marcou a final deste domingo foi “bem” decidido pela equipa de arbitragem, “conforme os regulamentos”.

No entanto, o comunicado dos leões foi ainda mais longe e o campeão nacional da modalidade respondeu às acusações lançadas pelo rival lisboeta, relembrando o episódio que marcou a conferência de imprensa de Mário Silva depois da partida, em que a equipa técnica das águias e o treinador terão abordado um jornalista do zerozero com palavras de intimidação.

O Sporting reafirma ainda o respeito inalienável pela liberdade de expressão e solidariza-se com todos os jornalistas que continuam a ser coagidos no exercício das suas funções, como aconteceu ontem. Já vimos tudo isto, conhecemos a estratégia. A receita é conhecida e passa, invariavelmente, por uma tentativa de dispersar o foco a qualquer preço de tudo aquilo que não interessa”, escreveram os verde e brancos.

O Sporting conquistou, na Póvoa de Varzim, a quinta Taça da Liga da sua história, “desempatando” em títulos com o Benfica. Na final de domingo, a equipa de Nuno Dias venceu por 4-2, com dois golos de Taynan, que foi eleito o “Homem do Jogo” pela Federação Portuguesa de Futebol.