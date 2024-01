Blip. Tecnológica portuguesa a caminho de Wall Street à boleia da entrada de grupo na bolsa de Nova Iorque

Sara Sousa fala também num momento marcante para a Blip, que “tem desempenhado um papel decisivo no crescimento do grupo, em particular nos Estados Unidos”, que é hoje o principal mercado. “A Fan Duel, a nossa marca norte-americana [do grupo Flutter], alicerçou o go-to-market e ganhou a corrida à concorrência no setor das apostas desportivas, em grande medida pelo facto de recorrer às plataformas e conhecimento tecnológico e de produto das equipas da Blip, que esteve na génese daquele que é hoje um líder de mercado incontestável, com mais de 50% de quota de um dos maiores mercados mundiais”, acrescenta.

Ao Observador, a tecnológica explica que essa marca foi adquirida em 2018 por parte da Flutter e tem produtos associados ao mercado das apostas desportivas, mas também ao gaming, estando ainda a “crescer como estação televisiva na secção do desporto”. “A Fan Duel tem hoje cerca de 51% da quota de mercado de apostas desportivas nos EUA. Só no famoso Super Bowl de 2023, a Fan Duel faturou 200 milhões de euros — toda a preparação tecnológica desse evento acontece predominantemente na Blip”, ainda que com a participação de outros escritório do grupo irlandês.

Fundada em 2009, a Blip foi comprada três anos depois pela Betfair, sendo que em comunicado é salientado que “fez parte de todas as aquisições e movimentos que culminaram na criação da Flutter”. Isto porque em setembro de 2015, segundo o The Guardian, as concorrentes Paddy Power e Betfair concordaram com uma fusão. A empresa, que passou a designar-se Paddy Power Betfair, anunciou em 2019 que mudaria de nome para Flutter Entertainment.

Neste momento, a Flutter, com sede na Irlanda, emprega mais de 22 mil pessoas e está presente em mais de 100 mercados. O relatório financeiro relativo a 2023 só será conhecido após a entrada em bolsa ser oficializada, mas, entretanto, foi divulgada uma atualização dos “resultados do último trimestre e do ano fiscal, que apontam para um crescimento anual de 25% de receitas, para um total superior a 9,5 mil milhões de euros”.