O filme “Interdito a Cães e Italianos”, de Alain Ughetto, com coprodução da portuguesa Ocidental Filmes, está nomeado para os prémios de cinema César, na categoria de Melhor Filme de Animação, anunciou esta quarta-feira a academia francesa.

De fora dos nomeados, de acordo com a lista divulgada esta quarta-feira pela Academia dos Césares, ficou a curta-metragem “Ice Merchants”, de João Gonzalez, que era candidata à categoria de Melhor Curta-metragem de Animação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Interdito a Cães e Italianos” vai competir com “Linda veut du poulet!”, de Chiara Malta e Sébastien Laudenbach, e “Mars Express”, de Jérémie Périn.

“Interdito a Cães e Italianos” é uma longa-metragem de animação em stop motion, com animação de volumes, que resulta de um trabalho de coprodução entre nove produtoras de França, Itália, Suíça, Bélgica e Portugal, através da Ocidental Filmes.

De acordo com esta produtora, a participação portuguesa passou pela integração de profissionais nas equipas de animação e compositing e pelo trabalho de montagem e misturas de som, realizadas nos estúdios em Gavião de Ródão, Castelo Branco.

O filme, que se estreou em sala em Portugal em março do ano passado, contou também com apoio financeiro do Instituto do Cinema e Audiovisual de 2020.

“Interdito a Cães e Italianos” é um filme sobre emigração italiana no início do século XX, mas é também sobre memória e laços familiares, seguindo os passos de Luigi Ughetto, avô do realizador.

A dominar as nomeações para os César estão os filmes “O Reino Animal”, de Thomas Cailley, e “Anatomia de uma Queda”, de Justine Triet, com 12 e 11 nomeações, respetivamente.