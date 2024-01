Jon Stewart está de regresso ao “The Daily Show”, depois de oito anos e meio afastado do programa. O anúncio do regresso do comediante foi feito esta quarta-feira, ficando a saber-se que Stewart vai estar no ar todas as segundas-feiras, a partir de 12 de fevereiro.

De acordo com a Showtime e a MTV Entertainment Studios, citadas pela CNN internacional, o programa exibido no canal Comedy Central vai contar com Stewart durante as eleições, numa altura em aquece a campanha política para as Presidenciais deste ano. Para além de apresentador, Jon Stewart também vai ser produtor executivo do programa até 2025, trabalhando com os comediantes que comandarão a emissão de terça a quinta-feira.

Stewart é a voz da nossa geração e estamos honrados em tê-lo de regresso ao ‘The Daily Show’, do Comedy Central, para nos ajudar a entender a insanidade e a divisão que assola o país à medida que entramos na fase eleitoral. Jon é a pessoa perfeita para perfurar a retórica vazia e fornecer a clareza necessária com a sua inteligência brilhante”, afirmou Chris McCarthy, presidente-executivo da Showtime e da MTV Entertainment Studios.

Depois de 16 anos como principal cara de um programa de sucesso, Stewart saiu em 2015 com um capital acumulado de credibilidade e popularidade que o levou muito para lá da comédia. Seguiu-se um contrato com a Apple TV+, onde apresentou um programa, que terminou abruptamente no ano passado, depois de Stewart ter acusado a gigante tecnológica de controlar os assuntos abordados na emissão.

Com Jon Stewart ao comando, o “The Daily Show” ganhou o Emmy de Melhor Série de Variedades entre 2003 e 2012, e em 2015.