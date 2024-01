Três mulheres norte-americanas, embora com ascendências muito diferentes, vivem em Hong Kong, cenário de uma tragédia familiar que acaba por ligar este triângulo para sempre. É esta a premissa de Expats, que se estreia na Amazon Prime Video esta sexta-feira, dia 26 de janeiro. Ficam disponíveis os dois primeiros episódios, sendo os restantes quatro libertados semanalmente a partir daí.

A história baseia-se no livro The Expatriates (1998), de Janice Y. K. Lee. A adaptação também tem a sua assinatura, mas é sobretudo obra de Lulu Wang (conhecida por realizar uma tocante história de família, A Despedida, de 2019). É ela quem dirige a temporada inteira, além de assinar o guião dos dois primeiros capítulos. São eles os responsáveis por garantir a nossa atenção até ao final (isto porque, se não ficássemos logo agarrados, facilmente perderíamos o interesse com os desvios e o ritmo lento de algumas passagens).

Margaret (Nicole Kidman), outrora uma conceituada arquiteta paisagista em Nova Iorque, limita-se a sobreviver, é apenas um corpo a pairar pelos espaços, completamente alienada do que se passa à volta dela. Depois do desaparecimento do filho mais novo, Gus, há cerca de um ano, ela é apenas uma junção pouco equilibrada de raiva, culpa, desespero e impotência. Isola-se na dor, deixando toda a gente do lado de fora, não percebendo o que se passa com os outros filhos (cada um a lidar com o trauma de forma muito diferente e preocupante), com o marido (que se refugia numa fé acabada de descobrir e tenta a todo o custo ter alguma normalidade, seja lá o que isso for após o desaparecimento de um filho) ou com a amiga, cujo casamento está a desmoronar-se mais depressa do que uma torre de Jenga.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.