JNcQUOI Avenida

Av. da Liberdade 182 184, 1250-146 Lisboa. De 23 a 27 de janeiro.

Para recordar os dias de verão: diretamente do Algarve para Lisboa, António Reino vem ocupar a cozinha do JNcQUOI Avenida com os sabores do Gigi, o restaurante de praia da Quinta do Lago. De 23 a 27 de janeiro, o verão vive-se na Avenida da Liberdade com um menu onde o peixe e o marisco são reis. Nas entradas não faltam ceviche frio de atum (24€) e ceviche quente de tamboril (27€), que se juntam ao xerém de berbigão (27€) e à tomatada de ovos com camarão (25€). Já os principais prometem trazer a memória dos dias quentes, onde os convívios à mesa parecem não ter fim: há massada do mar (38€), carabineiro com morrones (75€), pampo com molho siciliano (42€) e camarão tigre com molho pimenta verde (45€).

Festival Microsons 2024

Cine-Teatro S. João, R. Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 2950-204 Palmela. Dias 26 e 27 de janeiro. Bilhetes a 10€ e 16€.

Para comemorar o 25 de Abril: o Festival Microsons está de volta a Palmela para mais uma edição, este ano, integrada no programa “Abril Para Já!”, comemorativo do 50.º Aniversário do 25 de Abril. A abrir no dia 26, Ana Lua Caiano sobe ao palco do Cine-Teatro S. João, pelas 21h00, seguida de Vicente Palma e JP Simões. O cartaz conta ainda com André Gago, Hadessa e Virgem Suta, que fecha o Microsons às 23h00 de dia 27. Os bilhetes já estão disponíveis e têm o valor de 10€, para um dia, e 16€, para os dois.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Como em CASA

Octant Lousã, R. Viscondessa do Espinhal, 3200-257 Lousã. Dia 27 de janeiro às 13h30, 55€ por pessoa.

Para almoçar como em casa: mais do que comida de conforto, no dia 27 de janeiro, a D. Luísa e a D. Lurdes vão trazer para a mesa do À TERRA os sabores serranos e das Aldeias de Xisto. A iniciativa “Como em Casa” desafiou estas duas cozinheiras da Serra da Lousã a prepararem, como se estivessem em casa, um almoço para os clientes do Octant Lousã. Para abrir o apetite, a experiência começa com petiscos tradicionais, como a broa de Serpins e a sopa à lavrador, e continua com uma homenagem à tradição da região, com a típica chanfana e o polvo com migas de broa e feijão frade. Para adoçar a experiência, há ainda tigelada e pão-de-ló. O almoço tem início às 13h30 e tem o valor de 55€ por pessoa. Mas, quem quiser chegar mais cedo — ou até passar a noite no Octant Lousã —, pode ter a oportunidade de participar em duas atividades: o workshop de mel regional, às 11h30 (10€), e o workshop de Licor Beirão, às 12h30 (15€). As reservas devem ser feitas na página do hotel.

“Dry Season Wind — Jarracharra”

Fundação do Oriente, Doca de Alcântara Norte, Av. Brasília, 1350-352 Lisboa. De 26 de janeiro a 5 de maio, terça-feira a domingo das 10h00 às 18h00, sexta-feira das 10h00 às 20h00. Bilhete a 8€.

Para conhecer a arte indígena australiana: simples mas vibrante, a Dry Season Wind — Jarracharra chegou à Fundação do Oriente para dar a conhecer as 52 obras de arte têxtil estampadas à mão e produzidas por mulheres indígenas da região de Maningrida, no oeste de Arnhem Land, Austrália. Em homenagem ao vento frio que varre aquela região, Jarracharra vem vocacionar o empoderamento destas mulheres, assim como a sua independência económica, promovendo a sustentabilidade humana e ambiental no seio destas comunidades. Os designs das obras são inspirados na terra de onde as artistas são oriundas: rochas sagradas, espíritos femininos da água, tartarugas, caranguejos da lama, alimentos do mato e cerimónias.

Dia Internacional do Vinho do Porto

The Royal Cocktail Club, Rua da Fábrica 105, 4050-247 Porto. Dia 27 de janeiro.

Para celebrar o Vinho do Porto: o Dia Internacional do Vinho do Porto comemora-se a 27 de janeiro e, para fazê-lo de copo na mão, o The Royal Cocktail Club convida todos a provar os seus cocktails de assinatura à base de Vinho do Porto. Dos mais doces aos frutados, há cinco opções que prometem ser para todos os gostos: D. Pedro (18€), com beterraba, o Candlelight (13€), com Poças Special Reserve Ruby, o Lleida (12€), com pêssego, o Ancient Egypt (12€), com lima e toranja, e o Neverland (13€), com caramelo salgado.

Sessões de Cinema Infantil

Nova Arcada, Avenida de Lamas 100, 4700-038 Braga. Dias 27 e 28 de janeiro às 11h00. Sessão de cinema gratuita.

Para ir ao cinema em família: até ao final do ano, os últimos fins de semana de cada mês são dedicados à sétima arte no Nova Arcada. As sessões são gratuitas e os visitantes podem levantar o máximo de cinco bilhetes, sendo estes dedicados a crianças dos três aos 12 anos e a dois acompanhantes adultos. Esta festa do cinema começa nos dias 27 e 28 de janeiro, pelas 11h00, com a sessão gratuita do filme Wonka, baseado na personagem principal de Charlie e a Fábrica de Chocolate. Os bilhetes podem ser adquiridos no Balcão de Informações do piso 0 do Nova Arcada.

Delirium Café Lisboa

Calçada Nova de São Francisco 2A, 1200-289 Lisboa. Dia 26 de janeiro às 21h30.

Para festejar de cerveja na mão: os amantes de cerveja já o conhecem mas há sempre espaço para mais. O Delirium Café Lisboa está de parabéns — depois de sete anos enquanto bar de referência no Chiado — mas os felizardos são os clientes. Novos ou regulares, estão todos convidados a entrar no dia 26 de janeiro e a desfrutar da música, bom ambiente e, claro, cerveja. A partir das 21h30, a diversão começa ao som do DJ Levy Gasparian e continua com um sorteio de cervejas.

O Salgado Faz Anos… FEST

Maus Hábitos, R. de Passos Manuel 178 4º Piso, 4000-382 Porto. Dia 27 de janeiro às 21h00. Bilhete a 20€.

Para dar os parabéns ao Salgado: já é hábito e, podemos dizer, tradição. Aquela que começou por ser a festa de anos do programador musical do Maus Hábitos, Luís Salgado, virou um festival de música e já vai na 11.ª edição. O Salgado Faz Anos… Fest volta este sábado, 27 de janeiro, às 21h00, e apresenta uma programação de música alternativa nacional. Entre os nome deste ícone portuense estão Agressive Girls, Cobrafuma, MAQUINA, Tormenta e Ana Lua Caiano. A programação completa pode ser consultada na página da organização. Os bilhetes já estão disponíveis.

EMAP Perspective #1

gnration, Praça Conde de Agrolongo, 4700-312 Braga. De 26 de janeiro a 27 de abril. Entrada gratuita.

Para conhecer o trabalho de artistas emergentes: composta por instalações em vídeo, gravações bioacústicas e digitalizações 3D, a EMAP Perspective #1 é a primeira exposição coletiva organizada pelo gnration. Em Braga até abril, reúne trabalhos de artistas emergentes, desenvolvidos no âmbito do programa de residências EMAP – European Media Art Platform, onde temas como a especulação em torno das criptomoedas, o abuso e exploração da Amazon, a comunicação entre espécies através da tecnologia e as reações dos seres humanos e das plantas à música ao vivo são explorados. Nesta exposição coletiva, de entrada gratuita, são apresentadas cinco peças.

Lully 1661

Rua Forno do Tijolo, 46, 1170-134 Lisboa. Terça-feira a sábado, das 9h00 às 19h00.

Para pegar e levar: se no Beato é o local onde as pessoas se reúnem diariamente, nos Anjos a Lully 1661 apresenta-se em formato “Grab & Go”. O novo espaço desta padaria de inspiração barroca nasce no local onde outrora o cheiro do pão acabado de sair do forno foi protagonista. Agora, abre portas para servir quem trabalha e vive mais perto da Baixa, indo ao encontro da necessidade de rapidez e conveniência dos lisboetas. Na Lully, os pães são feitos de acordo com as receitas tradicionais francesas e surgem nas mais variadas formas. Há croissants, brioches, baguetes com 1 metro de comprimento ou o Paillard, um pão de 4,5 quilos.

Workshop de Fotografia Analógica

2regards Atelier, Rua do Duque da Terceira 358, Porto. Dia 27 de janeiro das 9h00 às 18h00. 65€. Inscrições em mathilde@2regards.com ou 933 119 390.

Para aprender os truque da fotografia analógica: é no Porto que os fotógrafos Mathilde Cudeville e Paulo Bastos vão ensinar a arte da fotografia analógica. Iniciantes e fotógrafos experientes são convidados a participar e a aprender os fundamentos desta fotografia a preto e branco, desde a captura da imagen à impressão, passando pelo processo de revelação. O workshop de fotografia analógica do 2regards Atelier têm o valor de 65€ por pessoa (com equipamento incluído) e a inscrição pode ser feita por mail, através do mathilde@2regards.com, ou por telefone, 933 119 390.

Escama

R. Conselheiro Bivar 8, 8000-470 Faro. De quarta-feira a domingo das 12h30 às 14h30 e das 19h30 às 23h00.

Para comer peixe fresco: o nome denuncia quem reina neste espaço. Em terra de peixe e marisco, o Escama nasceu para ser um restaurante que pretende elevar a cozinha tradicional algarvia. A poucos metros da marina de Faro, aqui o produto é fresco e escolhido da lota diariamente. Na escolha, o fator é a valorização daquilo que é nosso: no balcão da entrada, envoltos em sal e gelo, há dourada, corvina, robalo, carapau, sardiha, sarrajão, sargo ou bica. Já a forma como são confecionados é que dita a experiência, e é o cliente quem decide. A acompanhar o xerém da casa ou a salada montanheira, o peixe do Escama pode ser servido grelhado, alimado, transformado em ceviche ou sashimi braseado.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.