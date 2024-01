Rui Cristina, deputado do PSD que passou a não-inscrito perto do fim da legislatura, é mesmo o cabeça de lista do Chega por Évora, revelou fonte oficial do partido ao Observador.

Depois de a SIC ter noticiado que o deputado do PSD que passou a não-inscrito seria candidato pelo Chega e de Rui Cristina ter referido que estava em “reflexão”, fonte oficial do Chega confirma que o nome está fechado e que o ex-PSD é mesmo um dos que trocou o partido de Luís Montenegro pelo de André Ventura.

Antes desta reviravolta, Rui Cristina tinha sido anunciado como o quinto candidato na lista do PSD pelo distrito de Faro às legislativas, encabeçada pelo vice-presidente social-democrata Miguel Pinto Luz, depois de ter sido o número dois nas eleições de 2022.

Quando anunciou que ia deixar o PSD, Rui Cristina alegou que a liderança de Luís Montenegro só está preocupada com “ajustes de contas internos”. “Fica patente existir na atual liderança do PSD uma maior preocupação com ajustes de contas internos, imposição de egos que na essência não assumem compromissos sérios com o partido, interessados unicamente numa permanente querela pelo ‘poder’”, referiu na carta enviada ao secretário-geral do PSD.

Com a decisão de ser candidato pelo Chega, Rui Cristina junta-se a António Maló de Abreu, que segue como cabeça de lista pelo círculo Fora da Europa, Eduardo Teixeira, número um do Chega por Viana do Castelo, Henrique de Freitas, que é candidato por Portalegre, António Pinto Pereira, que é o primeiro nome do partido de Ventura por Coimbra, e Francisco Gomes, na Madeira.