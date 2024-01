Algures num passado bem recente, prometeram-se mundos e fundos com os formatos físicos digitais. Os DVD, depois os Blu-ray, seriam essenciais para se usufruir dos conteúdos audiovisuais em casa. Ter o objeto, guardá-lo, abraçar a melhor qualidade de imagem e som e aceitar um acumular de extras (os filmes e os episódios comentados) que valiam o dinheiro investido. Existia o objeto singular, o DVD, o Blu-ray, fosse com um único filme ou com mais do que uma rodela, a fim de haver espaço suficiente para uma temporada inteira numa humilde caixinha. As boxsets não demoraram, objetos mais gordos, com mais coisas, por vezes com extras físicos, noutras em caixas de metal, em algumas com tudo isso junto, para fazer render a massificação de umas quantas marcas de mobiliário e a necessidade de ter mais prateleiras.

Elas ainda existem, ainda há quem as queira, quem as compre (as caixas e as prateleiras, claro). Talvez não se vejam tanto nas lojas, se ainda entrarmos nas loja. Ainda estão lá, não necessariamente por resistência ao streaming, mas porque haverá sempre algo transformativo num objeto. O que existe, cada vez menos, são séries que fiquem bem nessas boxsets. Ou que precisem delas. Porque o conceito “para se guardar” ou mudou ou desapareceu completamente. Isto a propósito de Masters Of The Air, irmã mais nova de Band Of Brothers e The Pacific, séries que se estrearam noutra vida (2001 e 2010, respetivamente). O que agora nos chega é um capítulo recém criado, que regressa aos eventos da Segunda Guerra Mundial, ficcionados por um esforço de produção que une Tom Hanks, Steven Spielberg e Gary Goetzman e que, de certa forma, é a terceira continuação espiritual do filme O Resgate do Soldado Ryan (1988).

[o trailer de “Masters of the Air”:]

