Depois do Taycan e dos derivativos Sport Turismo e Cross Turismo, a Porsche apresentou o seu segundo modelo eléctrico, que deverá chegar ao nosso país no segundo semestre do ano e que, por se tratar de um SUV, a carroçaria da moda, rapidamente se deverá tornar no modelo a bateria mais vendido da marca. Contudo, o novo Macan EV não irá colidir com os Macan equipados com motor de combustão, uma vez que estes continuarão em produção para quem prefere este tipo de motorização.

A Porsche sempre foi um fabricante de veículos sólidos e com bons materiais, pelo que certamente o Macan a bateria não defraudará as expectativas criadas neste domínio. Mas o que verdadeiramente cativa os potenciais compradores é a vantagem de que os Porsche a gasolina sempre usufruíram sobre os modelos equivalentes de construtores generalistas, ou até mesmo dos seus rivais de luxo, pelo que importa saber até que ponto o novo Macan EV está à altura do Tesla Model Y, que é claramente o líder do segmento. Será que este Porsche continua a ter vantagem sobre a concorrência, da potência à capacidade de aceleração, passando pela velocidade máxima?

Macan e Model Y com as mesmas dimensões ao centímetro

De fita métrica em punho, torna-se evidente qual foi o modelo que serviu de benchmark ao Macan EV, pois com 2,893 metros entre eixos, o Porsche alinha pelo Model Y da Tesla (2,890 m) quase ao milímetro. O mesmo acontece na altura (1,622 m do alemão contra 1,624 m do americano), na largura (1,938 m em vez de 1,921 m) e comprimento (4,784 m contra 4,751 m).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Porsche Macan EV é mais comprido, maior entre eixos e mais largo do que a versão com motor a combustão 4 fotos

Se a distância entre eixos deixa antever o mesmo comprimento de habitáculo, ou seja, de espaço interior, os mais 3,3 cm no comprimento poderiam permitir uma bagageira maior, mas não é isso que acontece. O Macan anuncia 540 litros de capacidade para malas na bagageira lá atrás, contra 854 no Model Y, para a frunk oferecer 84 litros no SUV alemão e 117 litros no americano.

Porsche com (muito) mais peso e menos eficiência

A balança começa a pender para o lado da Tesla quando o tema é o peso, valor que deveria ser similar entre modelos com as mesmas dimensões e número de motores. Mas a realidade é que a Porsche anuncia 2405 kg no Macan 4 e 2480 kg no Macan Turbo, contra somente 2054 kg no Model Y Long Range e 2072 kg no Model Y Performance.

Esta desvantagem de 351 kg nas versões menos potentes e de 408 kg naquelas que usufruem de mais cavalos deverá significar que o Tesla recorre a uma maior percentagem de alumínio. Ou, então, que recorre a uma tecnologia mais eficiente na concepção da plataforma, com a certeza que a um peso mais elevado corresponde um consumo superior.

O habitáculo do Macan EV 3 fotos

Basta ver que o Macan 4 anuncia uma autonomia superior, de 613 km, mais 13% do que os 533 km do Model Y, apesar de possuir mais 22% de capacidade de bateria (96 kWh úteis contra 75 kWh), confirmando a menor eficiência do modelo germânico. À semelhança do Taycan, também o Macan usufrui de um sistema eléctrico a 800V (contra 400V da Tesla), o que lhe deveria permitir aceitar carregamentos a potências muito mais elevadas, para serem mais rápidas. Acontece que a diferença se fica pelo facto de o Macan aceitar até 270 kW em corrente contínua, contra 250 kW do Model Y .

Porsche e Tesla alinhados em velocidade e aceleração

A Porsche oferece de momento duas versões do Macan eléctrico, o Macan 4 e o Macan Turbo, o primeiro com 387 cv (408 cv durante uns segundos com a função overboost) e o segundo com 613 cv (639 cv com overboost). Enquanto isso, o Tesla Model Y Long Range avança com 514 cv, para o Y Performance atingir 534 cv, pelo que, apesar da proximidade entre os modelos, a vantagem varia consoante as versões.

O Porsche Macan EV vai facilmente posicionar-se como o eléctrico mais vendido da marca, devendo ocupar um lugar no ranking do construtor logo atrás dos Cayenne e Macan a gasolina 7 fotos

A velocidade máxima das versões menos desportivas é de 220 km/h para o Porsche e de 217 km/h para o Tesla, para as versões mais desportivas oferecerem 260 km no Macan Turbo e 250 km/h no Y Performance. Quanto à capacidade de aceleração, as versões menos potentes ultrapassam a fasquia dos 100 km/h em 5,2 segundos no Macan e 5,0 segundos no Model Y Long Range. Já o Macan Turbo atinge esta proeza ao fim de 2,6 segundos, ao passo que o Y Performance necessita de 3,3 segundos.

Dois Model Y Performance pelo preço de um Macan Turbo

Depois deste aparente equilíbrio, em que o Macan eléctrico não consegue afastar-se significativamente do Model Y, eis que chega uma área em que o Porsche domina folgadamente, mas pela negativa. Referimo-nos ao preço, uma vez que o Macan 4 (86.793€) exige quase o dobro do investimento do Model Y (49.990€) equivalente, para o Macan Turbo (118.846€) custar mais do dobro do valor solicitado pelo Model Y Performance.

Como tal, é possível ter dois Model Y pelo preço de um Macan eléctrico ou, então, optar entre um Macan Turbo com 639 cv e um Model X Plaid com 1020 cv, substancialmente maior, mais habitável e mais potente, uma vez que são ambos propostos por quase 119 mil euros.