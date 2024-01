Com a parceria do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, a iniciativa, que se realiza na Culturgest, em Lisboa, prevê quatro conferências às terças-feiras — em 30 de janeiro, 20 de fevereiro, 26 de março e 30 de abril — com entrada gratuita.

A primeira, na terça-feira, junta o astrofísico Pedro Machado e o geofísico Ricardo Trigo que, em diálogo, vão cruzar “o estudo comparado das diferentes atmosferas que existem no Sistema Solar com a suscetível e complexa variabilidade do clima terrestre”, lê-se no programa.

Na conferência “A Terra à luz de outros planetas”, os dois especialistas vão procurar esclarecer se o estudo das atmosferas e do clima de outros planetas, como Vénus, poderá ajudar a compreender as alterações climáticas ou antecipar fenómenos climáticos extremos na Terra e “informar decisões necessárias e urgentes” para combater a crise climática.

Em 20 de fevereiro, os especialistas em poluição luminosa Raul Cerveira Lima e Martin Pawley vão conversar sobre os excessos da iluminação nas cidades e o modo como se pode preservar a noite, as espécies noctívagas e a observação das estrelas.

Na conferência “Para além da luz”, em 26 de março, a cosmóloga Lara Sousa e a física Sofia Andringa irão falar de partículas subatómicas de alta energia e ondas gravitacionais.

A encerrar o ciclo, em 30 de abril, o especialista no estudo do conhecimento de astronomia nas civilizações antigas Fábio Silva e o historiador das ciências Luís Tirapicos vão abordar o papel da astronomia ao longo dos tempos.