Antes de chegar ao púlpito do auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no Porto, Rui Tavares falou este sábado aos jornalistas sobre a crise política na Madeira, referindo que há partidos “que mudam a sua posição de acordo com os protagonistas”. Num recado claro a Luís Montenegro, alertou que “um político não pode ser um fato que fala”, mas sim “uma pessoa que pensa no futuro do país e a quem se pede uma certa consistência”.

“O Livre não pediu demissões, quando estas ocorrem têm de ser por consciência imperativa dos próprios. Está errado quem diz que só com eleições se pode resolver uma situação e depois diz que na Madeira basta substituir uma pessoa para resolver a situação”, atirou ainda o co-porta-voz do Livre, a participar no XIII Congresso do partido, que, pelo menos no local, regressa à casa de partida — o congresso fundador do Livre, há dez anos, decorreu nas mesmas quatro paredes, nos Jardins do Palácio de Cristal, no Porto.

Ainda sobre a crise na região autónoma, o deputado único alertou que deve haver consistência nos critérios aplicados aos casos de suspeita de corrupção de políticos. “Tivemos uma legislatura que começou com o Presidente da República a dizer que dissolveria a Assembleia da República em condições de o chefe de Governo da República Portuguesa não poder continuar” E acrescenta: “Nunca dissemos ao Presidente para decidir de uma maneira ou de outra, mas uma coisa que queremos é consistência de critérios. Não nos venham dizer que a mudança de um protagonista muda a política da Madeira.”

