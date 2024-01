O diretor do Serviço de Urgência Central do Hospital Santa Maria defendeu esta terça-feira que seriam necessários cerca de 100 médicos para as equipas dedicadas às urgências abrangerem todas as especialidades, mas reconheceu ser praticamente impossível.

“Acho que é praticamente impossível, portanto, teremos que ser mais realistas e ter ambições de acordo com a realidade”, disse João Gouveia, que falava à agência Lusa a propósito da portaria publicada esta terça-feira em Diário da República que estabelece as novas regras e incentivos que serão atribuídos aos centros de responsabilidade integrados com equipas dedicadas ao serviço de urgência (CRI-SU).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Numa primeira fase vão avançar cinco projetos-piloto nas Unidades Locais de Saúde (ULS) de Santa Maria, São José, em Lisboa, de Coimbra, e São João e Santo António, no Porto, que vão decorrer entre fevereiro e o final do ano.

Na ULS Santa Maria já existia uma equipa médica dedicada ao serviço de urgência e agora a instituição “está a trabalhar para criar o centro de responsabilidade integrado, com membros de uma equipa multiprofissional de médicos, enfermeiros, auxiliares, etc., que permita, com este novo instrumento de gestão, conseguir atrair, reter profissionais mais diferenciados e recompensá-los de acordo com o seu desempenho”, disse João Gouveia.

“Neste momento, em termos de equipa fixa médica nós temos 16 elementos e para um funcionamento mínimo do CRI precisamos de 38. Mas se quisermos, e isso é geral a todos os hospitais desta dimensão, fazer um CRI que abarque quase todas as áreas da urgência precisaríamos à vontade de cerca de 100 médicos”, salientou.

Questionado se o projeto-piloto da ULS Santa Maria vai arrancar em fevereiro, João Gouveia disse ser pouco provável, até porque “o hospital ainda está a adaptar-se ao facto de ser ULS” e estar-se “numa fase de discussão interna”.

“Mas espero o mais rapidamente possível conseguir começar com o projeto”, assegurou, considerando a publicação da portaria uma mais-valia”.

“Agora vamos ver o que conseguimos fazer com ela e como é que depois se pode aplicar, porque há muitas coisas que dependem do funcionamento de um sistema como um todo e da interligação com os outros hospitais”, disse.

Questionado se será mais fácil atrair e reter profissionais, João Gouveia afirmou que os incentivos “são apelativos”.

“A criação de um regime de remuneração para a urgência que perceba que o exercício da urgência tem uma penosidade acrescida ao trabalho médico normal e que recompensa essa penosidade é uma mais-valia”, considerou, rematando: “Quem trabalhar melhor ganha melhor”.

Ressalvou, no entanto, ser muito importante que as equipas sejam definidas e se articulem com as outras e o resto do hospital de forma a “não haver sensações de injustiça dentro da organização”.

Para João Gouveia, os CRI-SU vão “melhorar muito a resposta em termos de qualidade aos doentes”, mas “o problema da urgência não se resolve exclusivamente mexendo na urgência”, exigindo “um conjunto de medidas” que passam pelos cuidados de saúde primários assegurarem respostas adequadas.

Nos CRI-SU, os profissionais podem duplicar o seu vencimento. “No arranque do projeto, por não haver ainda um histórico de registo e avaliação dos indicadores, os profissionais vão receber 75% do valor máximo previsto”, mas caso a avaliação venha a revelar-se superior, será feito um pagamento com valor retroativo ao início de funcionamento do CRI, segundo o Ministério da Saúde.