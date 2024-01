Pedro Nuno Santos discutiu projeto europeu e rejeição à extrema-direita com Ursula von der Leyen

O secretário-geral do PS encontrou-se esta quarta-feira com a presidente da Comissão Europeia e os dois trocaram ideias sobre a crença no projeto europeu e “as ameaças da extrema-direita” e a “defesa intransigente dos valores democráticos”.

“O encontro com a presidente da Comissão Europeia, a quem agradecemos pela troca de ideias produtiva, permitiu reafirmar a nossa crença partilhada no espírito do projeto europeu, contra as ameaças da extrema-direita e pela defesa intransigente dos valores democráticos”, escreveu Pedro Nuno Santos na rede social Instagram, acompanhando a publicação com uma fotografia com Ursula von der Leyen, que pertence ao Partido Popular Europeu (PPE), grupo político do centro-direita do qual também fazem parte PSD e CDS-PP.