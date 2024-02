Um asteroide “do tamanho de um arranha-céus” passa, esta sexta-feira, a menos de 2,7 milhões de quilómetros da Terra. A NASA calcula que seja tão grande como o Empire State Building, em Nova Iorque ou a Willis Tower, em Chicago.

De acordo com o The Guardian, o Center for Near-Earth Object Studies (Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra) da NASA estima que o corpo celeste tenha entre 210 e 480 metros de diâmetro e passe pelo planeta às 14h41 (hora de Lisboa).

Segundo a NASA, não há sinal para lançar qualquer alerta. A rocha espacial vai falhar o planeta por uma distância sete vezes superior à distância da Terra à Lua, não existindo assim hipótese de atingir o planeta.

A NASA disponibiliza um localizador virtual de asteroides para ver em tempo real a passagem do corpo celeste.

Por ter sido descoberto em 2008, foi atribuído ao asteroide o nome de 2008 OS7. E, em 2032, voltará a passar pelo planeta Terra, mas a 45 milhões de quilómetros de distância.

Além do 2008 OS7, passarão pela Terra, esta sexta-feira, outros três asteroides muito mais pequenos — com apenas umas dezenas de metros de diâmetro. Outros dois sobrevoam o planeta no sábado e outro no domingo, com cerca de metade do tamanho do 2008 OS7.