Sempre existiram casos em que os automóveis e camiões, com motores a gasolina ou a gasóleo, começaram a arder, seja por acidente, manifesto azar ou a mais pura falta de sorte. Os veículos eléctricos, apesar de estatisticamente serem menos propensos a arder — e aqui estamos a pensar especificamente na bateria de iões de lítio — combinam esta aparente vantagem com a desvantagem de produzirem chamas tão intensas e a uma temperatura tão elevada que se tornam muito difíceis de apagar.

Até aqui, havia duas alternativas para combater um incêndio num veículo, especialmente os que estão equipados com baterias com uma capacidade mais generosa. Uma das soluções consiste em deixar arder até que toda a energia seja consumida, o que é problemático caso a viatura esteja numa garagem, pois facilmente as chamas se propagam à residência ou edifício. A outra passa por colocar o carro em chamas num tanque com água, mergulhando-o por completo. Se a primeira opção é arriscada e potencialmente pode causar prejuízos avultados, a segunda requer a utilização de uma grua e alguém muito corajoso para passar os cabos que permitam levantar o veículo.

O corpo de bombeiros de South Metro Fire Rescue Centennial, no Colorado, encontrou uma solução alternativa, que é barata e, tanto quanto puderam confirmar, eficiente. Trata-se de utilizar uma manta para incêndios de grande dimensão, para conseguir cobrir o veículo sem chegar muito perto dele e do calor que emana. E a prova dos nove para testar este sistema surgiu recentemente, com resultados positivos.

A 10 de Janeiro, o referido corpo de bombeiros respondeu a uma chamada de emergência, em que um Jaguar I-Pace estava a arder dentro de uma garagem anexa a uma vivenda. Segundo os bombeiros, a situação não estava fácil, com o fumo a sair por todo o lado, apesar do portão fechado. Os veículos foram retirados da garagem, para ser mais fácil aceder-lhes e apagar as chamas. E, para evitar que as labaredas reacendessem, algo que é vulgar acontecer nos modelos a bateria, os bombeiros cobriram o veículo com uma manta ignífuga, cortando o oxigénio até que a temperatura baixasse e o incêndio estivesse controlado.

Segundo os bombeiros do Colorado, a manta antifogo custa entre 3000 e 5000 dólares, sensivelmente o mesmo em euros. Tem ainda a vantagem de reduzir o tempo necessário para controlar o fogo na bateria, além de dispensar toda a água que tradicionalmente é necessário atirar para cima da bateria — água essa que se torna tóxica e que acaba por se infiltrar no solo.