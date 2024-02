8 Marvila. Plantas, tarot fora de horas e a arte do vinho com os Pereira da Fonseca

São contas que se fazem por alto, com o risco que representa tirar as medidas exatas quando a área total do espaço chega aos 22 mil metros quadrados. “Talvez uns cinco milhões de litros só neste edifício”, estima Gonçalo Pereira da Fonseca sobre a capacidade para armazenar vinho na zona onde nos encontramos. O apelido lança a pista para esta visita. O bisavó era Abel Pereira da Fonseca, o empresário com visão que em 1917 recrutou o arquiteto Manuel Joaquim Norte Júnior para transformar um enorme armazém à beira Tejo num reduto cuja fachada permanece até hoje icónica na paisagem oriental da cidade. Em plena Praça David Leandro da Silva, o interior do edifício, com os seus recantos onde outrora se acomodaram pipas e áreas desafogadas, tem nova vida. Ao longo de três a cinco anos, é ao 8 Marvila que os caminhos alternativos das compras e lazer vão dar.(mais tarde, o espaço, propriedade privada, terá como destino um projeto imobiliário na cidade).

“Imensas vezes em família comentávamos o que se iria passar com este armazém, tinha uns restaurantes mas nunca pegou. E eu achava que tinha um potencial enorme. Depois vi no Instagram que isto estava a avançar.” Para Luísa Pereira da Fonseca, trineta do fundador, é como um regresso a uma casa que nunca chegou a conhecer. Estava em São Paulo quando começou a falar com José Filipe Rebelo Pinto, programador e curador deste complexo cultural, que a desafiou a regressar a Lisboa. “A minha tese foi muito relacionada com o 8 Marvila, o que podemos fazer na cidade para melhorar e dar nova vida aos sítios. Sinto-me muito grata e tem uma valor sentimental enorme. Parece que faz tudo sentido. As peças ligaram-se todas. Estava cheia de saudades da família e foi uma oportunidade ótima.”.

Luísa, de 22 anos, começou por fazer uma intervenção no corredor do 8, depois ficou com uma das pequenas lojas. “Gosto da envolvência, do que a arte pode mudar e valorizar em cada ambiente”. No passado dia 5 de janeiro, inaugurou aqui a coleção de vinte trabalhos produzidos durante a quarentena. “Fizeram sentir-me viva nessa altura. Não sou muito figurativa, está muito aqui a minha força interior e verdade. Tudo o que me vem à alma eu pinto”.

Do liceu Pedro Nunes para as artes plásticas nas Caldas da Rainha, e ainda uma pós graduação em Design de Jardins, seguida de um mestrado de Urbanismo e Arquitetura e Design já no Brasil. Agora em Marvila, onde em tempos idos se guardou vinho, a artista plástica recriou um ambiente de casa, “para que as pessoa se pudessem sentar e imaginar-se com estas obras na sala”.

De resto, não faltam referências que ligam todos os pontos de uma longa história familiar. “A minha bisavó usava óleos mas prefiro o acrílico sobre o papel. Gosto de deixar a mão livre.” A força do contraste entre o preto e branco prevalecem no trajeto da bisneta de Mimi Fernandes, centenária matriarca que morreu em janeiro de 2023, aos 105 anos. Tal como o gosto pelo grande formato, que permite “amplitude, força, energia e aproveitar os movimentos corporais mais rápidos e impulsivos.”, descreve Luísa, que tem trabalhado sobretudo com decoradoras, como Rita Roquette (dividida entre o Estoril e a Artilharia 1, em Lisboa). “Como sou de Cascais acabo por ser mais procurada por pessoas de Cascais, devem conhecer-me. Muitos estrangeiros também, que passam por aqui pessoalmente”.

Além das telas, podem passar os olhos sobre os sofás em cortiça feitos pela mãe e, claro, pelas garrafas que adornam uma das mesas, exemplificativas da aposta do pai e de mais um legado da família, onde os terrenos se cruzam. “O meu avô era filho do Abel Pereira da Fonseca e a minha avó descendia de um empresário ligado à cortiça. Depois, vim a casar com a minha mulher, e passa-se a mesma coisa. Eu nos vinhos, e a família dela na produção de cortiça no Alentejo. E obviamente temos a arte.” Do pai, Joaquim Maria Pereira da Fonseca, recém falecido, recorda a galeria de arte Multiface que manteve no Centro Comercial Gemini e os “trabalhos fantásticos” com Manuel Cargaleiro, Vieira da Silva, ou Artur Bual.

Sentado, a posar para a foto, Gonçalo recorda a cadeira reclinável “linda” que levou para Brasil, outrora pertença do bisavô. É do outro lado do Atlântico, depois de trinta anos no meio publicitário, que reinventou há oito anos a Val do Rio, outro emblema icónico da Pereira da Fonseca, cuja rede de garrafeiras chegou ao impressionante número de 140 na cidade de Lisboa no século passado.

“Deu origem à cadeia de retalho que o meu bisavô tinha em Lisboa. Tinha dois grandes ramos de negócio, o vinho a granel, em largas quantidades, e o vinho a retalho, engarrafado, ainda raro na altura. Terá sido das primeiras empresas a fazer distribuição. Peguei na marca que estava esquecida e renovei-a, abri uma loja Val do Rio no Brasil.” O foco não é Portugal, apesar de o cliente nacional poder comprar pontualmente através do escritório da marca. Ou então explorar os rótulos da empresa familiar do Bombarral a que se mantém ligado, a Companhia Agrícola do Sanguinhal – Quinta do Sanguinhal I Quinta das Cerejeiras I Quinta de São Francisco, cuja aguardente Fernando Pessoa tanto apreciava.

Nesse distantes anos 20, a cadeia de lojas foi modernizada em termos de estruturas, que “passaram a atrair pessoas de outro nível, escritores, aristocratas, era uma sala de chá de homens, em todos os bairros de Lisboa”. O poeta dos heterónimos desdobrava-se também em visitas assíduas a estes balcões da Baixa. “Consta que pegava no chapéu e dizia ‘vou ali no Abel’, para não se expor. Segundo ele, vários poemas foram ali escritos; há aquela imagem muito conhecida ao balcão a beber, o ‘flagrante delitro’, etc.”