Um “dia histórico” e um “novo amanhecer”. Foi assim que a nova primeira-ministra da Irlanda do Norte, Michelle O’Neill, classificou a sua própria tomada de posse. A sua chegada ao poder é, de facto, histórica — é a primeira nacionalista, ou seja, defensora da reunificação das duas Irlandas a chegar ao cargo — e traz consigo vários desafios, desde logo por se tratar de uma mulher republicana, que cresceu no seio de uma família fortemente ligada ao IRA e já defendeu o recurso do grupo à violência. O momento não é, no entanto, de rutura, e O’Neill foca-se agora num discurso pacificador e virado para os consensos.

Foi a própria O’Neill quem reconheceu, no primeiro discurso como líder do Governo, que o dia da sua chegada ao poder seria há uns tempos “inimaginável“. “Este é um dia histórico e representa um novo amanhecer. Pela primeira vez, uma nacionalista ocupa o cargo de primeira-ministra. Este dia seria inimaginável para as gerações dos meus pais e avós”, reconheceu.

Logo depois, frisou que é “republicana” — afinal, é líder do partido Sinn Féin, que se opõe à monarquia, defende a separação da Irlanda do Norte do Reino Unido e chegou a ser considerado o braço político do IRA — mas fez questão de frisar que não a sua liderança não será sectária. “Servirei toda a gente por igual e ser a primeira-ministra de todos. Para todos os que são britânicos e unionistas, respeitarei as vossas culturas e tradições. Mas vamos percorrer esta rua de dois sentidos juntos. Vamos encontrar-nos a meio caminho. Eu fá-lo-ei, com mãos abertas e um coração aberto”, prometeu, dizendo querer “unificar o povo e a sociedade”.

