O ministro britânico para a Irlanda do Norte, Chris Heaton-Harris, vai adiar para 8 de fevereiro o prazo para ser formado um governo naquela região do Reino Unido.

O governante revelou, esta terça-feira, através da rede social X que vai apresentar na quarta-feira uma proposta de lei ao Parlamento britânico para fixar a nova data, depois de o último prazo ter expirado sem acordo a 18 de janeiro.

Embora, nos termos da lei, o governo esteja legalmente obrigado a convocar eleições quando o prazo expira sem acordo, o ministro disse que, em vez disso, iria introduzir legislação de emergência para proteger os serviços públicos.

O ministro afirmou estar “empenhado” em restabelecer o governo de partilha do poder na Irlanda do Norte entre unionistas e nacionalistas e sublinhou que “foram feitos progressos significativos nesse sentido”.

Desde 2022 que a região está sem um governo autónomo em funções devido ao boicote do Partido Democrata Unionista (DUP), que recusa viabilizar um executivo por discordar com os termos do acordo do Brexit.

O pró-britânico DUP, segundo maior partido da Irlanda do Norte, voltou a bloquear na semana passada o regresso das instituições políticas regionais, a sétima vez em dois anos, ao impedir a nomeação de um presidente da assembleia regional.

De acordo como os acordos de paz de 1998, o governo da Irlanda do Norte funciona numa base de poder partilhado, implicando uma coligação entre os principais partidos unionista e republicano, neste caso o DUP e o Sinn Féin.