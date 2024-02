As medidas de coação relativas à Operação Pretoriano deverão ser conhecidas esta terça-feira, a partir das 11 horas, uma hora depois do previsto, apurou o Observador.

Após o interrogatório do líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, esta segunda-feira, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, que durou quatro horas e meia, o juiz mandou chamar todos os advogados, tendo ficado definido que a promoção das medidas de coação do Ministério Público aconteceria às 10h desta terça-feira.

No âmbito da Operação Pretoriano, que investiga os incidentes verificados numa Assembleia Geral (AG) extraordinária do clube, Fernando Madureira está indiciado pelos crimes de ofensas à integridade física, coação agravada, ameaça, além de instigação pública a um crime e arremesso de objeto.