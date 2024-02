Em atualização

A circulação na linha Azul do Metropolitano de Lisboa (ML) está interrompida nos dois sentidos desde as 15h34 desta quarta-feira, devido à indisposição de um passageiro, disse à agência Lusa fonte da empresa.

“Por causas alheias ao metro, a indisposição de um passageiro na estação do Alto dos Moinhos, circulação está interrompida”, indicou fonte do ML, ressalvando que ainda não existe previsão para a normalização do serviço.

A linha Azul tem cerca de 13,7 quilómetros e liga as estações da Reboleira, no concelho da Amadora, com Santa Apolónia, em Lisboa.