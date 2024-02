Nas vésperas do desaparecimento de Madeleine McCann, em 2007, Ken Ralphs estava de passagem pelo Algarve quando um amigo lhe contou uma proposta que recebera de um conhecido em comum: a ideia era raptar uma criança com pais ricos e vendê-la a um casal sem filhos na Alemanha. O conhecido em comum era Christian Brueckner. Uma semana depois de Ralphs saber do alegado plano, Madeleine, de três anos, foi dada como desaparecida.

Ken Ralphs garante que, logo em 2007, depois de saber do desaparecimento, contactou a polícia em Cumbria, no norte de Inglaterra, para onde entretanto tinha viajado. Não foi contactado de volta, assegura. Em 2020, quando Christian Brueckner foi dado como suspeito no caso, voltou a contactar as autoridades. Segundo conta à Sky News, foi entrevistado pelas autoridades portuguesas, mas não sabe de que forma é que o seu testemunho influenciou a investigação.

O que sabe é que o amigo que lhe terá contado o plano, que não é identificado no artigo, negou conhecê-lo. Ralphs garante: “Tenho 12 testemunhas independentes que provam que está a mentir”. Brueckner também tem negado o envolvimento no desaparecimento de Madeleine McCann.

