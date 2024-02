O jogo entre o Sporting e o FC Famalicão, que estava agendado para as 18h do último sábado, não aconteceu por falta de elementos das forças de segurança no efetivo considerado necessário para a partida. Logo no domingo, o bastonário da Ordem dos Médicos disse ao jornal Público ter pedido informações, quer à Direção Nacional da PSP quer ao Ministério da Administração Interna, sobre a forma como esses elementos fundamentaram a incapacidade para cumprir o serviço: com uma autodeclaração de doença ou uma declaração médica após consulta. Ao Observador, Carlos Cortes admite, agora, que as respostas à investigação sobre possíveis baixas fraudulentas são difíceis de obter.

Para já, o bastonário recusa-se a fazer qualquer “juízo de valor” até que haja respostas sobre a forma como todos esses processos decorreram (e continuam a decorrer, uma vez que diariamente são reportados novos casos de elementos indisponíveis por motivos clínicos). Em cima da mesa está a possibilidade de terem existido declarações fraudulentas, partindo de duas hipóteses: ou com origem no próprio paciente – na eventualidade de terem sido prestadas falsas declarações sobre o estado de saúde, por exemplo, sobre os sintomas experienciados, a um suposto médico – ou da parte do médico, que passou a baixa sem que houvesse motivos clínicos comprovados que o justificassem. E ambos são difíceis de provar, admite Carlos Cortes.

Depois de ter mostrado abertura para a investigação dos casos de agentes que apresentaram baixas médicas para não cumprir serviço, o bastonário da Ordem dos Médicos refere agora ao Observador que o processo é complexo — e que obter a informação de cada processo poderá, afinal, ser mais moroso.

