A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem, na zona de Leiria, sobre o qual pendia um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades judiciárias do Brasil, por agressão sexual.

Segundo um comunicado da PJ, o homem foi detido nesta quarta-feira e é suspeito da prática dos crimes de importunação sexual, ofensas à integridade física e resistência.

“Os factos ocorreram em 2021, numa cidade do estado do Paraná, Brasil, sendo acusado de obrigar a vítima a contactos de natureza sexual, com recurso a agressão física”, explica a nota da Judiciária.

O suspeito foi condenado a uma pena de prisão de um ano e quatro meses.

Após ter sido presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.