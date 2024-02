Faltavam quatro segundos para o jogo terminar e, naquele dia, Kobe Bryant já tinha cumprido o seu papel de, como tantas vezes o fez, deixar o mundo espantado. Os 81 pontos que marcou deixavam-no à mercê do aplauso em que o pavilhão o envolveu. O jogador dos Los Angeles Lakers retribuiu apontando para a bancada. Foi essa imagem que ficou eternizada na estátua que agora o homenageia.

For Kobe. For the die-hard Laker fans. For our family. Mamba forever. pic.twitter.com/uExf0oEWgY — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 9, 2024

Kobe Bryant’s (first) statue is walking off from the 81 point game. pic.twitter.com/9bQiTVhkxE — Kobe Highlights & Motivation (@kobehighlight) February 9, 2024

No exterior da Crypto.com Arena, casa onde, em 2006, Kobe realizou a exibição com maior número de pontos da sua carreira (segundo melhor registo da história da NBA, apenas superado pelos míticos 100 pontos de Wilt Chamberlain pelos então Philadelphia Warriors) e na qual tem as suas duas camisolas, a 8 e a 24, expostas no topo como tributo pelos cinco títulos que conquistou numa vida inteira dedicada aos Lakers, nasceu um monumento que elogia uma carreira monumental. Petrificado na figura está a imagem de uma pessoa de culto em Los Angeles que os adeptos vão poder adorar na parte de fora do pavilhão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Leave the game better than you found it. And when it comes time for you to leave, leave a legend.” pic.twitter.com/h58OKd7Ll1 — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 9, 2024

“Deixa o jogo melhor do que o encontraste. Quando chegar a hora de saíres, deixa a lenda” (“Leave the game better than you found it. And when it comes time for you to leave, leave a legend”). A frase de Kobe que está registada na base da estátua inaugurada numa noite em que os Lakers, agora de LeBron James, perderam com os Denver Nuggets (106-114), recorda o espírito competitivo que acompanhou a vida do antigo jogador até ao fatal acidente de helicóptero em 2020.

“And that he did.” pic.twitter.com/H9WDT4ymiD — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 9, 2024

Como todas as homenagens são poucas, a viúva, Vanessa Bryant, anunciou que vão existir mais duas estátuas no exterior do pavilhão dos Lakers, “a casa que Kobe construiu”. Uma das vindouras figuras vai mostrar o jogador a usar a camisola 24 e a outra vai exibir o basquetebolista ao lado da filha Gianna, que morreu no mesmo dia que o pai. A pose da estátua já foi revelada, onde Kobe surge rodeado dos troféus que conquistou e onde estão inscritos os recordes que obteve, “foi escolhida” pelo próprio, contou Vanessa.

“O Kobe tinha muita gente a apoiá-lo por todo o mundo desde o início. Este momento não é apenas para o Kobe, é para todos vocês que o rodearam durante todos estes anos”, disse a mulher de Kobe na cerimónia de inauguração. No momento em que o pano caiu e a expectativa desapareceu, estiveram presentes várias antigas lendas dos Lakers, como Pau Gasol, antigo colega de Kobe, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar ou Phil Jackson, mas também outras figuras do mundo do basquetebol, como Dwyane Wade ou o comissário da NBA, Adam Silver.

FULL SPEECH: Vanessa Bryant unveils Kobe’s statue pic.twitter.com/7q6zb9ok3H — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 9, 2024

Como o dia foi de comemoração para o franchise, os jogadores dos Lakeres utilizaram camisolas em homenagem a Kobe antes do jogo contra os Nuggets. Do mesmo modo, todos os adeptos presentes na Crypto.com Arena receberam uma camisola gratuitamente.