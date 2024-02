Emme

R. Bica Da figueira, 2640-065 Santo Isidoro. Dia 11 de fevereiro às 20h00. Entrada livre. Reservas em 261 104 420 ou reservas@immerso.pt.

Para ouvir fado com vista para a Ericeira: portugalidade, tradição e gastronomia com vista para o mar, é assim que a primeira Noite de Fado do Emme se apresenta. O restaurante do Immerso preparou um ambiente intimista e confortável para receber os amantes de um bom serão de domingo. Se na gastronomia não faltam o caldo verde, os pregos ou as tábuas de queijos e enchidos, na música não falta o fado: a voz será de Filipa Maltieiro Rodrigues, junto de João Simão, na guitarra portuguesa, Cajé Garcia, na viola, e Sérgio Fiúza, na viola-baixa.

Mila

Avenida Almirante Reis, 35A, Lisboa. Todos os dias, das 9h00 às 20h00.

Para manter o descontraído hábito do brunch: à primeira leitura, brunchar numa casa de banho pode não parecer o programa mais apetecível, mas o caso muda de figura quando nos situamos no WC, o 4 estrelas do grupo The Beautique Hotels, na Almirante Reis, que recebe agora um novo pouso Mila. Depois da zona de Santos, o café e bistrô bar continua a aposta no brunch, e no sortido de opções avulsas, agora neste zona do Intendente, com a curadoria do chef Wagner Dos Santos. Sim, há tostas de abacate, mas também ovos Benedict e Florentinos, hambúrguer double cheddar e club sandwich, bowls arco-íris e brioche com ovo e bacon. Não faltam smoothies e um bolo de cenoura para rematar. Um lugar no interior ou uma mesa na esplanada? Você decide.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Octant Hotels

Ponta Delgada, Furnas, Douro, Lousã, Évora, Vila Monte e Praia Verde. Dias 10, 13, 17 e 24 de fevereiro ao almoço.

Para comer cozido: para os menos atentos, cozido é sinónimo de Carnaval. Para o homenagear, nos dias 10, 13, 17 e 24 de fevereiro, os Octant Hotels vão servir ao almoço uma reinterpretação do cozido com ingredientes típicos de cada região. Assim, são sete regiões e sete cozidos para provar de norte a sul de Portugal, e ilhas. Nos Açores, o destaque vai para o inhame, no Octant Ponta Delgada, e para o chambão, no Octant Furnas; no Douro é a vez do frango do campo e na Lousã da couve-lombarda. Mais a sul, Évora apresenta um cozido com borrego, o Octant Vila Monte com pera e o Octant Praia Verde com presunto. Os preços variam dos 30€ aos 50€ por pessoa.

Bantu

Centro de Artes de Águeda, R. Joaquim Valente de Almeida 30, 3750-154 Águeda. Dia 9 de fevereiro às 21h30. Bilhete a 7,50€.

Para sentir a linguagem universal da dança: Bantu designa uma família de línguas faladas na África subsariana e é também o nome do espetáculo de dança que vai subir ao palco do auditório do Centro de Artes de Águeda na sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Apesar de designar mais do que uma ocorrência linguística, em palco, Bantu vai explorar um caminho inverso: aquele que conduz à linguagem universal da dança. Com intérpretes portugueses e moçambicanos, o espetáculo desenha um ponto de encontro entre dois continentes e dois países com afinidades e memórias comuns. Os bilhetes já estão disponíveis na página da organização.

Domes Lake Algarve

Praia da Falésia 811, 8126-910 Apartadó. Dias 9 e 10 de fevereiro.

Para começar a celebrar o Carnaval: no Algarve o Carnaval começou mais cedo e, para miúdos e graúdos poderem celebrar, o Domes Lake Algarve preparou um programa que promete diversão e descanso em família — e começa logo na sexta-feira, dia 9. No Kiepos Kids Club, as crianças vão ter a oportunidade de se transformarem em pequenos artistas e fazerem as suas próprias máscaras de Carnaval. Com tudo pronto, ao final do dia há ainda uma festa e um desfile, onde, com pinturas faciais, vão poder mostrar as suas criações. Já no sábado, dia 10, há dois jantares à escolha: no buffet Gustatio, onde se destaca a cozinha de conforto com um toque mediterrânico, e no Topos, onde o chef Vitor Moreira apresenta uma carta com sugestões de marisco e de gastronomia local algarvia. À noite, o bar Raw convida todos os hóspedes para um serão de música ao vivo.

Asia Connection

Rua da Fábrica 81, 4050-247 Porto. Dia 10 de fevereiro até às 2h30. Reservas através do 22 208 6580.

Para entrar no ano do Dragão: o ano novo chinês assinala-se a 10 de fevereiro e para o festejar a rigor o mais recente restaurante de inspiração asiática do Porto preparou uma noite de comida, cocktails e música. É com assinatura do chef João Pupo que o Asia Connection propõe uma carta onde o Dragão é invocado através de pratos de origem cantonesa. Para começar a festa há Siu Mai de porco com vieiras (8€), Gyosas de Wonton de galinha (4€), bun de batata-doce laranja assada com molho BBQ coreano (8€) e Baos de cogumelos ou de barriga de porco (11€). Depois desta explosão de sabores, é nos principais que a se celebração se torna mais arrojada: há caril de magret de pato (22€), de gamas (19€) e de shiitake e bimis (14€), a tradicional sopa Tom Yum (18,50€), com leite de côco, cogumelos, couve e gambas, e ainda ceviche de atum com leite de côco e líchia (13€). Se na mesa estiver um envelope vermelho, não estranhe: é a lista dos cocktails de autor exclusivos. Há o Wushi (9€), que combina Sake Choya com xarope de citronela e espumente, e o Asian Mule (9€), com Sake com pimenta de Sichuan, lima, ginger beer, xarope de açúcar e espumante de gengibre.

Palaphita

Avenida Nossa Senhora do Cabo 101, 2750-374 Cascais. Dias 10, 11 e 17 de fevereiro.

Para sambar como no Brasil: e porque não se vive melhor o Carnaval do que no Brasil, o Palaphita, em Cascais, vai trazer para terras lusitanas a energia do Rio de Janeiro com três dias de animação. A começar no sábado, dia 10, o bloco Bué Tolo vai apresentar-se com marchas e sambas e convidar todos a apostar num visual carnavalesco. Quem tiver o disfarce mais criativo ganha um voucher para gastar no restaurante. Já no domingo, o dia é dedicado aos mais pequenos com maquilhagens faciais e disfarces. No fim de semana seguinte, a festa termina com a apresentação do grupo SambaFixe, mas, desengane-se quem pensa que nesta festa não há lugar para comida. Não fosse o Palaphita uma casa brasileira, há bobó de camarão, moqueca vegana, pastel à moda brasileira e chutney amazónico.

Jamie’s Italian

Praça do Príncipe Real 28A, 1250-184 Lisboa. Todos os dias das 12h00 às 23h00. Sexta-feira e sábado até às 00h00.

Para brindar aos seis anos do Jamie’s Italian em Lisboa: foi em 2018 que o Jamie’s Italian aterrou em Lisboa para dar a conhecer os sabores tradicionais italianos com um twist do chef britânico Jamie Oliver. Agora, seis anos depois, o restaurante do Príncipe Real está de parabéns e brinda com uma carta recheada de novidades. Nos antipasti, chega o Perfect Prawn Fitti (9,90€), a Sweet Squash Bruchetta (5,95€), a Sweet Squash Bruchetta (5,95€) e a Funghi Arancini (5,20€). Nas pastas as novidades passam pela Tagliatele Bolognese (15,70€) e pela Spinach & Ricotta Ravioli (18,30€) e nos principais estreia-se a Chicken Milanese (19,90€) e o Ossobuco (18,85€). E como estamos a falar de um restaurante italiano, não podia faltar uma nova pizza no menu: a Quattro Formaggi (15,75€) chega composta por mozzarella, cheddar envelhecido, fontal e parmesão, com molho branco e rúcula apimentada.

“Fazer Uma Canção”

São Luiz Teatro Municipal, R. António Maria Cardoso 38, 1200-027 Lisboa. Dia 10 de fevereiro. Bilhete a 7€.

Para homenagear José Barata Moura: depois de se ter estreado em 2021, no âmbito do Festival Filo-Lisboa, Fazer uma Canção está de volta ao teatro de São Luiz para homenagear José Barata Moura. Escrito por André e. Teodósio e interpretado por Alex D’Alva Teixeira, esta homenagem acontece no dia 10 de fevereiro e traz para palco a vida, obra e canções do filósofo e compositor. Os bilhetes já estão à venda e têm o valor de 3€, para estudantes, e de 7€, bilhete normal.

Atlântico

Vila Vita Parc, 8400-450 Porches. Reabre a 10 de fevereiro.

Para comer pezinhos de coentrada de base vegetal: é com sofisticação e destaque nos vegetais que o Atlântico volta a abrir portas a 10 de fevereiro. O restaurante do Vila Vita Parc, em Porches, regressa com uma carta que, para além de manter o respeito pelo ADN algarvio, mantém a base vegetal nos seus pratos. Assim, em vez de pezinhos de coentrada, o Atlântico apresenta cogumelos de coentrada e Brás de alho francês, em vez de bacalhau à Brás. Estamos no Algarve, e por isso o peixe e o marisco também têm o seu destaque: há caldeirada — que tem opção vegetal —, arroz de lula, sopa de peixe, sapateira e azeitona, ostra da ria Formosa e brioche de gamba, com coentros e alho frito, um dos pratos mais famosos do restaurante.

Fanga

Teatro Nacional São João, Praça da Batalha, 4000-102 Porto. De 8 a 11 de fevereiro. Bilhete de 10€ a 40€.

Para conhecer a obra de Alves Redol: em cena de 8 a 11 de fevereiro, Fanga parte do livro de Alves Redol e das gravuras com que Manuel Ribeiro de Pavia ilustrou a edição de 1948. Apesar de a obra ser do século passado, em palco vão ser discutidas temáticas que continuam atuais, como a violências domésticas e de género, o assédio sexual, a exploração de classes, a pobreza e a iliteracia. Os bilhetes já estão disponíveis e podem ser adquiridos na página do Teatro Nacional São João.

Rising Stars

Fundação Calouste Gulbenkian, Av. de Berna 45 A, 1067-001 Lisboa. Dia 11 de fevereiro das 11h00 às 21h00. Entrada gratuita.

Para apoiar jovens artistas: a Fundação Calouste Gulbenkian volta a abrir portas para receber o Rising Stars. Com seis concertos de entrada gratuita, o evento da European Concert Hall Organisation tem como objetivo dar a conhecer jovens talento da interpretação e da criação musical contemporâneas. Das 11h00 às 21h00, o programa de dia 11 inclui ainda atividades, como o workshop “Viagem ao Centro do Som”, onde os participantes vão descobrir novas formas de dar vida a objetos obsoletos e explorar as suas possibilidades sonoras, vídeos educativos sobre os instrumentos da orquestra e os bastidores do Grande Auditório e ainda a performance “Corpos Sonoros”, que utiliza instrumentos musicais criados a partir de materiais abandonados. A programação completa pode ser consultada na página da organização.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.