Sheraton Lisboa

R. Latino Coelho 1, 1050-234 Lisboa. Dia 14 de fevereiro às 20h00. Jantar a 99€ por pessoa.

Can You Feel The Love Tonight? A música é de Elton John, mas, no dia 14 de fevereiro, é também o nome do prato que dá início a um jantar a três preparado pelo Sheraton Lisboa. Ao longo da noite, a presença do cantor britânico vai acompanhar os casais com uma homenagem ao seu repertório musical. É com vista para Lisboa e para o Tejo que, ao som da interpretação de Rodrigo Saltton, os pratos vão começar a chegar à mesa numa verdadeira playlist de sabores: “Can You Feel The Love Tonight?” (camarão tigre em gel de beterraba com caviar de cítricos), “Your Song” (polvo sobre creme de amêndoas), “You Gotta Love Someone” (vitela e foie gras, aligot de queijo da Serra da Estrela) e “Candle In The Wind” (bolo de chocolate meio amargo, banana da Madeira, doce de leite, gelado de figo do Alentejo e crocante de chili), que vem adoçar o final da noite. O jantar tem o valor de 99€ por pessoa e as reservas devem ser feitas através do link.

Arcádia

Disponível em todas as lojas Arcádia e online.

E porque amor combina bem com chocolates, a Arcádia sugere celebrar o Dia dos Namorados com aquilo que melhor sabe fazer. Disponível em todas as 43 lojas de Portugal, a coleção Corações apresenta uma seleção de chocolates que promete agradar a todos aqueles que gostam de algo mais doce. Assim, esta edição limitada sugere uma caixa de 25 bombons recheados (32,50€) com sabores como framboesa, leite condensado, praliné, chocolate de leite e chocolate branco. Para os menos gulosos, os bombons corações de chocolate recheados estão também disponíveis em embalagens individuais de 12 (11,50€). A coleção da Arcádia apresenta ainda o Cabaz Namorados, com duas opções: a Saca Sabores (14€), com uma caixa de sabores morango, uma caixa de dois bombons sabores pimenta cayenne e uma caixa dois bombons corações, e a Saca Bolachas (10€), com um saco de palitos de manteiga, uma tira de chocolate ruby e uma caixa de dois bombons corações.

Le Monument

Av. dos Aliados 151, 4000-067 Porto. Dia 14 de fevereiro. Jantar sem harmonização de vinhos a 200€ por pessoa e com harmonização de vinhos a 350€. Reservas online.

Com uma estrela Michelin arrecadada, o Le Monument, no Porto, apresenta uma proposta exclusiva para comemorar a dois o dia dos apaixonados. A começar por um flute de champanhe, o jantar criado pelo chef Julien Montbabut apresenta-se como uma combinação de sabores fortes e envolventes, como a enguia fumada e a vieira com trufa, com sabores suaves, como o lavagante e o lombo de vitela. Para adoçar a noite no restaurante do Le Monumental Palace, depois da pré-sobremesa, chega à mesa o último momento do menu: morango e ilang-ilang.

Jezzus Pizzaria

Rua da Guiné, 1A, 1170-172 Lisboa. A partir de dia 13 de fevereiro, durante todo o mês.

Escaldante, saborosa e… cheesy! É assim que se apresenta a especialmente concebida pizza da Jezzus para a época mais romântica do ano. Chama-se Ginjinha, é de fermentação natural e é composta por mozzarella Fior di Latte, queijo azul da Arrábida, compota de ginja do restaurante libanês Touta, pistachio e rebentos de amaranto. Vai estar disponível durante todo o mês de fevereiro, a partir de dia 13, mas, é importante chamar a atenção dos apaixonados: de 13 a 18 há um jogo de sedução. Pela zona dos Anjos, em Lisboa, vão estar distribuidos posters Jezzus com um número de telefone. Para ter acesso a um menu especial — pelo preço de 24€ — basta encontrá-los, ligar para o número e fazer a reserva. Além da pizza Ginjinha, o menu inclui ainda uma foccacia com burrata, pesto de tomate seco, amêndoa e cachaço de porco preto e um tiramisu.

The One

Estr. do Farol 5, 8401-911 Carvoeiro. Dia 14 de fevereiro das 19h00 às 22h00. Menu “Timeless Love” a 90€ por pessoa. Reserva online ou através do contacto 282 351 100.

Não é uma referência “ao tal” para o Dia dos Namorados mas pode ser o tal quando toca à escolha de onde passar o serão mais romântico do ano. Se o amor rumar a sul, o The One, do Tivoli Carvoeiro, tem preparado um menu de degustação à medida da celebração. Com o nome “Timeless Love”, a experiência gastronómica vai das vieiras caramelizadas ao lombinho de vitela, passando pelo cappucino de caril e pelo linguado. No fim, chega o pecado: em forma de árvore, nesta sobremesa de São Valentim não falta chocolate.

Mex Factory

LX Factory, Rua Rodrigues Faria, 103, Edifício H, Piso 0, Espaço 0.09A, 1300-501 Lisboa. Reserva online ou através do contacto de e-mail reservas@mexfactory.pt.

Primeiro o amores bouche surpresa, uma oferta da casa, para uma receção. Mas antes de mais, atente na rosa debaixo da mesa para presentear quem lhe faz companhia à mesa neste dia. Já pode seguir para o cocktail pensado de propósito para um São Valentim com o ritmo mexicano. “Me Amarás” (8 euros) combina tequila, aperol, lima, clara de ovo e calda de morango, e é um parceiro à altura das quesadillas, tacos ou burritos que o esperam carta fora, entre couve-flor panada, frango marinado, carnitas de porco, ou camarão salteado em maionese de chili. Para rematar, a pitada de doce que falta, num colaboração entre o Mex Factory e a marca de bolachas Funky Chunky: o resultado é uma cookie de Nutela Funcky Chunky reinterpretada numa sobremesa para saborear a dois. Música ao vivo? Também está tudo tratado.

Glee Boutique Café

Tivoli Marina Vilamoura, 8125-901 Faro. De 9 a 14 de fevereiro. Reservas através do contacto 289 303 303.

E porque o São Valentim não se celebra apenas de noite, o Glee Boutique Café sugere um menu que promete adoçar a tarde, antes do jantar à luz das velas chegar. Assim, neste menu de lanche não faltam os sabores mais doces, com destaque para a tartelete de ruibarbo, com baunilha e framboesa e a pavlova de maracujá e frutos vermelhos. Por fim, o café do Tivoli Marina Vilamoura tem ainda uma seleção especial de bombons: há de cereja, avelã e fava tonka.

Suba

Hotel Verride, Palácio de Santa Catarina, R. de Santa Catarina 1, 1200-401 Lisboa. De sábado a segunda-feira das 12h30 às 22h00. Terça a sexta-feira da 19h00 às 22h00. Reservas online ou através do contacto 21 157 3055.

É no topo do hotel Verride, com Lisboa como pano de fundo, que o Suba convida os apaixonados a descobrir o novo menu Caminhos. O nome refere-se à viagem gastronómica que se faz aqui, desde o norte da Europa até ao sul de Portugal, cujos sabores se intensificam à medida que se desenvolve. Composto por oito momentos, o Caminhos é um menu de caráter mais fresco, a começar logo pela ostra, vieira e lagostim. De seguida, o caminho torna-se mais acolhedor, com a canja de pombo royal e trufa, e continua pelos sabores do mar, com o salmonete e o lavagante. A chegada à terra faz-se com o cabrito de leite para se tornar depois mais doce com a laranja do Algarve, acompanhada por cenoura e queijo da serra da Estrela. No Suba, o caminho termina na ilha da Madeira, onde a banana e o maracujá são reis. O novo menu tem o valor de 135€ e pode ser acompanhado por uma harminização de vinhos internacional (100€) ou 100% nacional (150€).

Torel Palace Porto

Rua de Entreparedes 42, 4000-198 Porto. Dia 14 de fevereiro às 19h30. Jantar a 180€ por pessoa. Reservas através do mail info@blind.pt.

Mais a norte, o Blind sugere uma noite em que a arte se alia à gastronomia. Se o Torel Palace Porto já é uma homenagem à obra Ensaio Sobre a Cegueira, de José Saramago, o jantar de 14 de fevereiro do restaurante deste hotel inspira-se na história de Romeu e Julieta. Os casais são assim convidados a embarcar numa viagem supresa onde os sabores prometem desafiar os sentidos e surpreender os paladares.

Pot & Pan restaurant

The Rebello, Cais de Gaia 380, 4400-245 Vila Nova de Gaia. Dia 14 de fevereiro. Jantar a 55€ por pessoa. Reservas em fb@therebello.com ou 22 002 8940.

No Porto, os romances históricos continuam com D. Pedro e Inês de Castro. Esta história proibida de amor é o mote para o menu de São Valentim do Pot & Pan que oferce aos mais apaixonados uma viagem de sabores que começa no filete de peixe galo com arroz de algas e coentros, continua no lombo de porco Ibérico com pickles de cogumelos e puré de batata-coce, e termina com um semi frio aveludado de frutos vermelhos ao som de música ao vivo.

Zunzum

Terminal de Cruzeiros de Lisboa, Av. Infante D. Henrique Doca, R. Jardim do Tabaco do, 1100-651 Lisboa. Dia 14 de fevereiro. Jantar a 75€ por pessoa.

No Dia de São Valentim, a chef Marlene vai fazer zunzum nos corações dos apaixonados através da comida. Para esta que é a noite mais romântica do ano, o Zunzum, em Lisboa, preparou um menu especial onde os casais vão poder provar, ou recordar, alguns dos pratos clássicos deste restaurante. Há filhós de foie gras com framboesa, tartelete de atum, gamba rosa com manteiga de algas, massada de lagosta e empada folhada de perdiz. Nas sobremesas, o lado fresco dos citrinos não vai faltar e a floresta encantada promete transportar todos para o ambiente romântico de um conto de fadas.

Quest

Boqueirão do Douro, 46, 1200-337 Lisboa. Até dia 17 de fevereiro e jantar a 14 de fevereiro por 40€ por pessoa. Reservas através do 910 637 248.

Se o mês de fevereiro faz derreter corações, o novo café de Lisboa faz derreter o fondant. Chama-se Quest e até ao dia 17 de fevereiro tem disponível um menu onde não falta o doce, a cor e, claro, o romance. Elaborado pelo chef pasteleiro Hendrik Pretorius, é composto por um fondant recheado com creme de framboesa, duas taças de espumante e dois red velvet lattes. Se o coração bater mais forte pelo jantar, o Quest preparou um menu especial para o dia 14 de fevereiro: burrata com pimentos assados e anchovas, risotto de beterraba com bochecha de vaca e, por fim, e de novo, o fondant de framboesa.