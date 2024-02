O Arsenal, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões de futebol, derrubou este domingo o West Ham, em dérbi londrino da 24.ª jornada da Liga inglesa, com os gunners a vencerem com meia dúzia de golos (6-0).

Para um jogo que se adivinhava difícil, em casa do West Ham, e depois de o Arsenal já ter perdido esta época em duas ocasiões com os hammers, na primeira volta em casa e na Taça da Liga, a goleada teve ainda maior impacto.

Ao intervalo, a equipa de Mikel Arteta, que segue em terceiro, com os mesmos 52 pontos do Manchester City, segundo, com menos um jogo, e a dois do líder Liverpool, já vencia por 4-0, levando ao abandono nas bancadas de muitos adeptos no Estádio de Londres.

Depois de Trossard, quase a funcionar como um falso nove, perder duas ocasiões soberanas, o Arsenal começou a construir a goleada com arte e engenho de Declan Rice, a assistir os centrais Saliba (1-0), aos 32 minutos, e Gabriel Magalhães, aos 44 (3-0).

Antes, ainda houve a oportunidade de Bukayo Saka fazer o segundo, na marcação de uma grande penalidade, aos 41 minutos. As equipas saíram para o intervalo logo após um golo, tão procurado, de Leandro Trossard, num remate em arco do belga, aos 45+2.

Com o resultado feito, a segunda parte serviu para cumprir, com Bukayo Saka a bisar, aos 63 minutos, e Declan Rice, que tinha bisado em assistências, também a marcar ao seu antigo clube, com um remate de fora de área, aos 66, num golo que não comemorou.

O Arsenal, que teve Cédric Soares em campo a partir dos 77 minutos, termina a ronda como o terceiro melhor ataque da Premier (53 golos), apenas atrás de Manchester City (56) e Liverpool (55), e ainda como a melhor defesa da competição, com 22 golos sofridos, menos um do que os reds e três que o City.

No próximo sábado, os gunners visitam o Burnley na 25.ª ronda, antes de se deslocarem ao Estádio do Dragão, em 21 de fevereiro, para defrontarem o FC Porto na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Ainda hoje, a Liga inglesa prossegue com o jogo entre Aston Villa e Manchester United, no Villa Park, e termina na segunda-feira, com a receção do Crystal Palace ao Chelsea, em mais um dérbi londrino.