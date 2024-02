Siga no nosso liveblog todas as atualizações sobre o conflito entre Israel e o Hamas.

“Por favor, vem buscar-me. Vem buscar-me.” O apelo de Hind Rajab ecoou na imprensa internacional como um dos exemplos dos problemas que os palestinianos estão a viver em Gaza. Este sábado, a menina de 5 anos foi encontrada morta no carro a partir de onde implorou, por telefone, ao Crescente Vermelho Palestiniano que a fosse buscar, rodeada pelos cadáveres de seis familiares. Os dois paramédicos que foram resgatá-la também morreram.

“A criança e todos os que estavam no carro foram mortos pelo exército israelita perto da bomba de gasolina de Fares, na área de Tal Al-Hawa, a sudoeste da Cidade de Gaza, após duas semanas de um destino desconhecido devido às operações militares israelitas na área”, confirmou no sábado Khader Al Za’anoun, jornalista palestiniano da CNN, que falou com o avô da menina, Baha Hamada.

