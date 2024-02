Em atualização.

Um trabalhador ficou esta segunda-feira soterrado na mina de Neves-Corvo, em Castro Verde, avançam o Correio da Manhã e a RTP. O helicóptero do INEM do Algarve já está no local, bem como a GNR e os bombeiros.

O alerta foi dado pelas 14h08. De acordo com a RTP, estão 10 operacionais e três veículos no local. Os Bombeiros de Castro Verde estão a coordenar os trabalhos.