O cantor português Richie Campbell é primeiro nome confirmado do cartaz musical da Queima das Fitas do Porto, que este ano acontece entre 4 e 11 de maio, avançou esta sexta-feira a organização do evento.

A Federação Académica do Porto (FAP) avançou esta sexta-feira que a primeira noite da Queima das Fitas vai contar com o “artista de reggae, dancehall e R&B português” Richie Campbell.

O autor de êxitos como “Do You No Wrong”, “Best Friend” e “Water” vai apresentar o 5.º álbum de originais “Heartbreak & Other Stories”, do qual fazem parte “Let you go” e “Tsunami”.

A FAP ambiciona “elevar a fasquia em 2024, proporcionando uma semana inesquecível, repleta de entretenimento, cultura e tradição académica“.

A Queima das Fitas do Porto são oito dias de festa em que os estudantes finalistas se despedem da academia e da cidade com música, dança e desfiles, terminando no Queimódromo, com noites de festa.

O início da semana da Queima das Fitas é marcado com a Monumental Serenata e, ao longo da semana, desenrolam-se mais 10 atividades académicas, designadamente a Missa da Bênção das Pastas, o Concerto Promenade ou o Cortejo Académico, que reúne mais de 400 mil estudantes a desfilar na baixa da cidade.